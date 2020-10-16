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矯正署行動接見　90歲媽媽免繞半個台灣看兒子！感動落淚

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▲▼矯正署協助台中90歲老母親建置行動接見，與台東兒子視訊。（圖／矯正署提供）

▲台中90歲老母親與台東兒子視訊，當場落淚。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了便利偏鄉或行動不便的家屬，矯正署建置行動接見系統，讓家屬可以與收容人透過手機、平板電腦，面對面聊天。日前就有一名住在台中的90歲母親，為了到台東看60多歲的兒子，每次都要舟車勞頓360公里，但矯正署協助她使用行動接見後，她在螢幕上看到兒子，就落下感動的眼淚。

矯正署長黃俊棠日前於「藝展身手、人權關懷大步走」記者會時，特別舉出台中的90歲老母親為例，黃俊棠表示，這名媽媽9月才奔波了360公里，繞過半個台灣，抵達台東東成技能訓練所探視60多歲的兒子。所方人員了解後才發現，她每次都搭夜車到屏東，夜宿火車站，等到天亮再搭第一班火車到台東來會客，為了見兒子這一面，對90歲的老母親來說，真是非常折騰。所方人員隨即聯絡矯正署台中的人員，到老母親家中建置行動接見系統。

矯正署一片好心，沒想到老母親擔心常用手機會被詐騙集團利用，拒絕使用行動接見系統。但矯正署人員不放棄，在中秋節前夕，台東所方輔導科長利用休假期間，專程帶著月餅前往探視老母親，並協助老母親使用手機建置行動載具。老母親在月圓人團圓的中秋前夕，看到兒子，當場落下感動的眼淚，場面令人動容。

其實早在去年初，矯正署為了便利偏鄉或行動不便的家屬，也能到監所中探視收容人，給予收容人最重要的支持力量，去年2月間就規劃「行動接見系統」，讓家屬可以與收容人透過手機、平板電腦，面對面聊天。當時法務部長蔡清祥指出，收容人的家屬可以在家透過手機的方式，事先預約探視，就不必長途跋涉，費時費力，這對收容人的教化非常有幫助；而黃俊棠當時也說，申請行動接見的家屬資格，以收容人直系血親或配偶為主，初步規劃65歲以上、12歲以下者，但若有行動不便或特殊狀況，也可向矯正機關提出申請。

▼矯正署協助台中90歲老母親建置行動接見，與台東兒子視訊。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署協助台中90歲老母親建置行動接見，與台東兒子視訊。（圖／矯正署提供）

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