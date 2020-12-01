市民要健康！台中力阻濫燒生煤...慘遭空污法卡關　假處分暫敗

▲中市府不服行政院發函自治條例無效、讓發電廠多燒煤，聲請假處分，台北高等行政法院1日裁定駁回。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

台中市政府於2016年1月間，公布「臺中市公私場所管制生媒及禁用石油焦自治條例」，管制台中火力發電廠生媒及石油的使用，但行政院認為自治條例內，幾項牴觸《空汙法》的條例應為無效，台中市政府不服，計畫提行政訴訟，但先聲請假處分，主張在行政訴訟結果出來前，自治條例仍應有效，法院1日駁回聲請。

台中市政府認為，若自治條例無效，台中市會因為中火增加燒煤使空氣惡化，讓民眾健康受到傷害；但法院認為，中火已配合能源轉型持續減媒，並依空氣品質監測減少廢氣排放，台中市的空氣，應不會僅因自治條例失效，就突然變得很糟。

法院另參考數據，認為就算在2020年1月3日到5日、中火關閉兩座燃煤發電機期間，台中市空氣仍達「對敏感族群不健康」或「對所有族群不健康」等級，甚至PM2.5數據還達到「非常不健康」的紫爆。

而在行政院發函自治條例無效後，中火燒媒量增加，臺中市空氣卻在這段期間，有近9成的天數達到「良好」或「普通」等級，顯然中火的燒煤量，與臺中市空氣沒有顯著的因果關聯；法院認定台中市府的主張不合理，且就算行政院發函生效，也不會對台中自治權，造成無法回復的傷害，駁回中市府的假處分聲請。

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