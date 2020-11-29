騎內側車道挨撞！騎士怒告傷害大逆轉…見「路面4字」反吃罰單

▲騎士行經苗栗頭份中華路時發生車禍。（圖／翻攝自Google Map）

圖、文／CTWANT

苗栗縣一名古姓男子今年2月行經頭份市中華路與協和街口處時，在內側車道和一輛自小客車發生碰撞，雙方事後協調未果，古男氣得提出過失傷害告訴，不料卻反吃上600元罰單。苗栗地院審理後，發現機車騎士當時行駛中華路南往北方向，內側車道清楚標示「禁行機車」4字，最後判處古男敗訴。

判決指出，古男今年2月1日凌晨0點33分駕駛重型機車行經頭份市中華路與協和街交叉口，不慎與1輛小客車發生交通事故，隨後報警處理；事故發生後，雙方未達成共識，協調破局，古男遂提出過失傷害告訴；警方事後返回案發地點勘查，發現古男當時行駛的車道上有標示「禁行機車」，予以開單告發。

古男不滿遭開罰600元，氣得提出行政訴訟，主張事故發生地點並未標示「禁行機車」。苗栗地院勘驗相關事證後，發現事故點雖沒有標示，但在案發點南側約213公尺的中華路與新立東街路口處，內側車道即清楚標示「禁行機車」，雖標線塗漆有些許掉落，惟尚能供機車駕駛人清楚辨識。

法官審酌，原告為領有合法駕駛執照之人，且其自承居住在頭份市，平常是騎車上班等語，應當知悉上開規定，且查無不能注意之情事，就算古男並非故意未依標字指示行進，但他未能注意上開「禁行機車」之標字，亦具有過失，因此判決古男敗訴；可上訴。

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