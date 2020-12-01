日台交流協會「日台友情」最新文宣曝光　感謝台灣311強震捐款250億

▲311地震10週年，日台交流協會為感謝台灣捐款250億日幣、提供賑災物資等，設計最新的文宣LOGO曝光。（圖／日台交流協會提供）



記者陶本和／台北報導

311東日本大地震將在2021年滿10週年，日本台灣交流協會1日在臉書發布最新的「日台友情」主視覺、LOGO，以感謝台灣在311東日本大地震事件，捐款超過250億日幣、提供賑災物資、派遣緊急救難隊等對日本的協助。

日台交流協會表示，發生311大地震後，台灣捐款日方超過250億日幣，也提供賑災物資、派遣緊急救難隊，台灣各界在日本面臨前所未有困難時，就像是自家的事情般為日本擔心，一起為災區早日復原祈禱。

日台交流協會表示，這讓我們重新發現長期的好鄰居，很重要的朋友——台灣。台灣展現的友情，振奮了我們，「這次，藉著東日本大地震10周年的機會，我們希望透過一些活動來再次向台灣各界傳達感謝的心意。

日台交流協會表示，為了更加深日台友好，製作了展現日台友情的文宣LOGO和主視覺，針對在台灣舉辦增進日台友好之活動授權使用該LOGO和主視覺，希望讓更多人喜愛，透過這套LOGO和主視覺讓日台更友好、友情更加深。

在設計理念上，日台交流協會表示，要一起創造美好、一起創造未來、一起堆砌希望，連成一條希望的線，讓友誼與美好找到自由成長下去的方向，「無論未來如何變化，我們相互聆聽彼此的需求；不管距離相隔多遠，我們彼此分享喜悅；日台友情Always Here，永遠相互扶持、彼此幫忙」。

▼311地震10週年，日台交流協會為感謝台灣捐款250億日幣、提供賑災物資等，設計最新的文宣LOGO曝光。（圖／日台交流協會提供）

