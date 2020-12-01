蘆洲夫妻返家...6煞拿開山刀+噴辣椒水擄人！警2hr汐止攔車救回

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名男子與妻子騎機車返家時，在停車場出口遭6名男子攔車、噴灑辣椒水，男子痛到彎腰倒地，隨即遭擄上車，妻子記下車號報警，警方以車追人，不到2小時，在汐止山區攔截到車輛救出男子，逮捕涉案6人，警方目前還在釐清犯案動機。

▲警方逮捕涉嫌擄人6名男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

1日凌晨12時許，28歲曾姓男子與28歲傅姓妻子開車停到蘆洲區民族路上一處停車場，再換騎機車準備返家，就在出口處，突然一部黑色小客車衝下來6名男子，朝2人噴灑辣椒水，曾男眼睛痛到彎腰癱軟倒地，一行人強行將他擄上車後飆速往三重方向逃離。

▼鑑識人員在車內採證 。（圖／記者陳以昇翻攝）

妻子記下車牌後立刻報警，警方根據車牌調閱監視器以車追人，不到2小時，在新北市汐止區水源路2段山區道路攔截這部黑色車，成功救出曾男，並逮捕主嫌譚姓男子及5名同夥，起獲犯案用的開山刀、辣椒水、彈簧刀等物。

據了解，曾男曾涉及多起詐騙案，目前經營連鎖飲料店，他表示不認識譚男等6人，也沒有與人有金錢或感情糾紛；主嫌譚男堅持要等律師到場才願意做筆錄，5名同夥則直指受到譚男指使教唆當街擄人，詳細犯案動機待釐清，訊後將會依妨害自由罪移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼犯嫌犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）