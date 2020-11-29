12歲女童年初遭特斯拉撞死！女騎士「在同路口」遭撞飛身亡

記者陳以昇、陳豐德、林昱萱／新北報導

新北市蘆洲環堤大道29日上午7時許，發生一起嚴重死亡車禍，事發當時一名吳姓女騎士違規迴轉，遭到一輛自小客車撞擊，經送醫搶救後，仍是不幸宣告不治。此外，事實上該路口才剛於年初時，發生一起特斯拉撞死12歲女童的死亡車禍。未料事隔不到一年，該路口又再度奪走一條寶貴人命。

▲蘆洲環堤大道29日上午，1名女騎士車禍身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起事件發生在29日上午7時49分，事發當時吳女騎車行經該路段，但在該路口時疑似因違規迴轉，導致駕駛自小客車的黃男閃避不及當場撞上，而巨大的撞擊力道也導致吳女噴飛重摔，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍是於上午8時宣告不治，而黃男也因車禍而被送往醫院救治。

▲年初才在相同路口發生死亡車禍。（圖／記者陳以昇攝）

事實上今年1月19日在同樣路段，也發生一起嚴重死亡車禍，事發當時一輛特斯拉與銀色轎車發生撞擊，一名正與媽媽等待過馬路的12歲女童，當場遭特斯拉後輪掃過，失去生命跡象，送醫不治，當時事發現場也留下大攤血跡，畫面相當怵目驚心，而事隔不到一年，該處又再度發生死亡車禍，也不免讓人感到憂心。

對此，警方表示，於年初特斯拉車禍後，已會同相關單位於現場會勘，並配合做相關處置，該處增設測速照相、靠堤防一邊增設行人專用道、增設三色號誌燈。

▲該處已新增行人專用道。（圖／記者陳豐德翻攝）