北市鬧區白晝砍人！　里長姪子慘遭利刃捅臀+辣椒水噴臉

記者張君豪／台北報導

向來以治安良好的台北市居然接連傳出幫派鬥毆案件，2日下午4點多左右，松山區光復北路230巷龍田里里辦公室前陳姓男子遭多名歹徒持刀械、辣椒水攻擊，行兇者陣營約7人，被害人是龍田里里長的姪子。

▲北市龍田里長姪子光天化日下遭黑幫成員持刀攻擊，警方事後迅速逮捕4名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市龍田里長姪子光天化日下遭黑幫成員持刀攻擊，監視器拍下送醫過程。（圖／記者張君豪翻攝）

這起鬥毆案起因是被害人投資公司要拆夥，雙方約在里辦公室談判，結果爆發街頭械鬥，被害人經119救護人員緊急送往內湖三軍總醫院治療，頭部撕裂傷、臀部遭利刃穿刺，頭臉則有化學灼傷，所幸並無生命危險。

▲北市龍田里長姪子光天化日下遭黑幫成員持刀攻擊，監視器拍下送醫過程。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方24日指出，該案件發生後，立刻成立專案小組展開調查，當晚到3日凌晨陸續逮捕4名涉案人到案，案件並報請檢察官指揮偵辦，訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌移送地檢署偵辦。

根據被害人向媒體透露，雙方因投資意見不合，公司面臨拆夥危機才會相約談判，未料對方卻帶了包含松聯、竹聯幫信堂成員到場助勢，才講沒幾句話就遭對方持預藏刀械、辣椒水攻擊，顯見對方有備而來，案情並不單純。

由於陳男是大白天在里辦公室、位於北市光復北路鬧區巷弄內遭到攻擊，情節十分誇張幸警方投入大批資源與人力偵辦，當晚就迅速逮捕涉案幫眾；松山警方強調，經查涉案人並非登記列管的幫派成員，是否有黑幫背景則有待深入調查。

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