4年交20任男友！女大生授「4字」擊敗渣男　網全看傻：兩個都一樣

▲原PO指出，大學四年交了超過20任男友。（示意圖／翻攝unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

不少人在交往時，遇到心定不下來的對象，總是以被劈腿、不讀不回收場，導致在戀愛的過程中遍體鱗傷，一名大四女學生以過來人的身份表示，4年交了超過20任男友，沒有1任留得住，認為遇到渣男直接「果斷放生」，不需要讓自己變得卑微。對此，有網友指出，「遇見渣男沒有錯，但一直遇見要先自省」。

該名大四女學生在「zuvio學生論壇」上發文，看到很多年輕妹妹為了愛情苦惱，不管是遇到有你還愛撩妹的，每天跟別的女生早安、晚安、做報告，卻不跟你打電話的，吵架就消失冷處理的，還是喜歡跟兄弟揶揄女友哪裡不好，「全部一律都果斷放生」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，曾經也為了心愛的男友全心全意的付出，卑微到不行，還安慰自己有一天會從塵埃開出花朵，在大學四年內也交過超過20任男友，但沒有一任留得住，因此奉勸大家，「清醒吧女孩們，真正的愛情不用你委屈求全」。

▲有網友認為，一直遇到渣男的話要先反省自己，「物以類聚」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，有網友分析計算，若原PO無縫接軌的話，平均73天換一任，如果分手後恢復期2週，那每任平均只在一起59天而已，「要不要去金氏世界紀錄辦一下？」不少網友也看傻，「四年交20多個男友，我也是建議果斷放生」、「我14年交7任就被說渣男了」。

也有網友認為，會遇到渣男有時候和自己的特質與三觀有關，「遇見渣男沒有錯，但一直遇見要先自省，物以類聚，自己不自知的縱容或選擇也都會影響，寧缺勿濫先從了解自己開始」。

其中一名網友分析，「是20任都渣男，還是你一吵架就直接分手？是前者我覺得你蠻可憐的，現在社會真的是病態，很多男生把渣當成常態，要遇到忠誠的真的不容易；如果是後者那我會覺得你就是標準台女，愛情本來就不止甜蜜，磨合吵架都是一部份，一吵就分手其實也跟那些渣男沒兩樣，遇到衷心的也只會被你隨意對待」。