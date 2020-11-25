南警建構警銀攔阻詐騙連線奏效　1個月成功攔詐8件達6百萬

▲台南市警二分局警銀聯手阻詐奏效，近來成功阻騙8件，高達600萬元，台南市警二分局長許坤田親頒感謝狀給有功主管及行員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局平常強化與轄內金融機構通報機制，最近1個月內成功攔阻8件，總金額更是高達新台幣約600萬元，均是在銀行行員主動關懷提問，並觀察民眾舉止、神情下，立即通報轄區派出所協助，在行員與員警共同勸說下，民眾始發現係詐騙而打消匯帳念頭，保住辛苦血汗錢，頻頻向攔阻行員及員警道謝。

警方說，詐欺手法層出不窮且日新月異，日前民眾分別在智慧型手機通訊交友軟體上，認識利用假投資、假交友、假求職及假冒公署話術圈套後，誘騙其投資前往銀行匯款至指定帳戶，或是將帳戶內所有金錢全數領出後，有專人至家中領取並代為匯入指定之帳戶保管等等。

台南市警二分局長許坤田，十分重視銀行協助攔阻詐騙，立即偕同偵查隊及轄區派出所所長分別至轄內台灣銀行台南分行、玉山銀行台南分行、國泰銀行台南分行、中國信託商業銀行西台南分行及中台南分行等5間金融機構，頒發感謝狀予成功攔阻提款之經（襄）理及專員，表示對於提款民眾施以關懷提問，藉以觀察民眾的神情及對答情形，以聊天方式來爭取時間，通報轄區員警前來協助，讓陷入詐術迷思的民眾阻止匯款成功，給予高度肯定，而為有效成功攔阻民眾匯款受騙，經二分局同仁與中西區各家銀行通力合作，逐步建構阻詐通報機制，在近日成功攔阻8件，金額更是高達新台幣約600萬元，顯見已發揮相當大的功效，也感謝銀行行員致意說：「感謝有您們！共同來守護臺南市民的財產。」

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