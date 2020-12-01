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流失海外160年！馬首銅像1日回歸北京圓明園

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▲▼圓明園馬首。（圖／翻攝自人民日報）

▲圓明園馬首。（圖／翻攝自人民日報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家文物局、北京市人民政府今天（1日）在圓明園正覺寺舉行「圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式」，圓明園馬首銅像成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。據悉，已經有包括牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首在內的六尊圓明園流失獸首銅像，通過不同方式回歸大陸。

據悉，圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一。1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚毀，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

據悉，《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》同時對公眾開放。展覽以馬首回歸為主線、分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸三個單元，展出文物、照片等共約100元件，它作為正覺寺基本陳列持續展出。

▲▼圓明園馬首。（圖／翻攝自人民日報）

▲流失海外馬首銅像回歸圓明園。（圖／翻攝自央視）

馬首銅像為義大利人郎世寧設計，融合了東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型，神態栩栩如生，毛髮分毫畢現，歷百年風雨而不銹蝕，展現出極高的工藝水準，是一件非凡的中國古代藝術品。

馬首銅像在2007年拍賣時，由已故賭王何鴻燊購得，並在去年底捐贈大陸國家文物局。

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