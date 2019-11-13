英法聯軍入侵後漂泊百年　文物「馬首」回歸老家圓明園

▲圓明園文物馬首。（圖／翻攝自《人民日報》）

記者馬叔安／綜合報導

於英法聯軍入侵時流落海外的圓明園文物「馬首」，13日在澳門企業家何鴻燊捐贈大陸國家文物局，將馬首劃撥北京市圓明園管理處收藏，正式「回家」。「馬首」當年被掠奪後藏於法國，2007年由何鴻燊購得，在港澳地區公開展示，今年11月決定捐贈給國家。

《人民日報》報導，大陸文化和旅遊部、國家文物局13日在中國國家博物館舉行圓明園馬首銅像捐贈儀式，馬首銅像為圓明園「十二生肖獸首噴泉」主要構件之一，為義大利人郎世寧設計，融合了東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間製作，以精煉紅銅為材，以失蠟法一體鑄造成型，毛髮分毫畢現，歷百年風雨而不銹蝕。

▲圓明園文物馬首。（圖／翻攝自《人民日報》）

2007年8月，大陸國家文物局獲悉圓明園馬首銅像即將在香港拍賣，第一時間表達了終止公開拍賣的堅定立場，同年9月何鴻燊先生得知後出資搶救，結束了馬首銅像百餘年的離散漂泊。

之後經過協調，何鴻燊於2019年11月決定將馬首銅像正式捐贈國家文物局，向中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年獻禮。

▲圓明園文物馬首。（圖／翻攝自《人民日報》）

於此之前多年來，在大陸國家文物局和社會各界力量的努力下，牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首在內的6尊圓明園流失獸首銅像已經回歸中國大陸龍首、狗首、蛇首、羊首、雞首等5尊銅像至今下落不明。

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