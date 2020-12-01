渣夫外遇「豆漿千金」離婚　照片曝光！癌末婦悲痛：會重新站起來

▲H女控訴渣夫外遇行徑，令人看完相當感傷。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

屏東1名女子Ｈ在網路上控訴「渣男前夫」所作所為，2人結褵15年生下一對雙胞胎，卻因丈夫今年6月與小學舊愛「豆漿千金」重逢外遇導致離婚。目前乳癌末期的她，悲痛表示「他的確是拋棄我了！也拋棄了我家雙胞胎！」還說豆漿千金丈夫也知情，但在董娘打壓下消息不得曝光，並以死威脅兩人不得離婚，要豆漿千金重返家庭。

Ｈ女在「爆料公社」上表示，自己去年初發現乳癌，今年復發轉移，每天用藥吊著命，隨時可能撒手人寰，而老公卻在今年6月初與住在宜蘭的舊愛「豆漿千金」游女重逢，雙方展開不倫戀，時常私下傳曖昧訊息，即便游女自己有家庭，也知道她健康狀況，但兩人還是在一起了。

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Ｈ女控訴，渣夫為了要與外遇對象見面，硬是逼她延遲治療，並且要求兩人分房睡，說想要有自己的空間。直到10月初，Ｈ女發現丈夫手機有游女訊息，當時丈夫坦承外遇，還斥責她「今天要戳破這扇窗的人是你！」讓原本認為不可能被拋棄Ｈ女十分痛苦。

Ｈ女說，其實「豆漿千金」的丈夫也知情，不過在董娘逼迫下，硬是把消息壓下來，並且以死威脅「豆漿千金」回到家裡照顧小孩不得離婚。

但事情並沒有結束，Ｈ女終究與丈夫離婚，面對失婚情緒低落的她，還得面對雙胞胎女兒因父母離婚導致性情大變等等問題，Ｈ女甚至曾哭著求前夫回來，希望對方不要拋棄這個家。但前夫持續與游女藕斷絲連，讓她身心徹底崩潰，連續發高燒8天，淋巴結整個腫大，很可能隨時死亡。

Ｈ女表示，後來前夫說要重新開始，自己傻傻的相信對方，沒想到前夫只是因為淨身出戶沒有錢，被豆漿千金的媽媽瞧不起，想透過打擊自己的方式早日把錢拿到手。Ｈ女心痛無比選擇公開渣夫行徑，怒批前夫是咎由自取，自己將會努力重新站起來，堅強地活下去。



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