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日本首相登上F-4戰機　劉寶傑驚：人家在備戰「台灣在丟豬大腸」

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▲▼日本首相菅義偉登上F-4幽靈II戰鬥機。（圖／路透社）

▲日本首相菅義偉28日登上F-4幽靈II戰鬥機。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

日本首相菅義偉28日主持航空自衛隊閱兵儀式，除了校閱之外還親自登上即將退役的F-4幽靈II戰鬥機，除了宣示捍衛主權的決心之外，也日本對於未來第五代、第六代戰機的研發不會缺席。對此新聞節目主持人《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，人家在備戰，台灣在丟豬大腸！

▲▼日本首相菅義偉登上F-4幽靈II戰鬥機。（圖／路透社）

▲日本首相菅義偉也象徵日本研發新戰機的決心。（圖／路透社）

劉寶傑引言指出，「我們台灣還在那邊豬大腸啦！要丟豬大便啦，人家是真刀實槍的幹了！」日本首相菅義偉坐上F-4，現在才發現菅義偉這兩天為什麼這麼緊張？其實是在告訴別人說「日本很強，不要隨便欺負我」在這個時刻裡面，每個國家都很脆弱，每個國家都想建立對自己最有利的狀態。

來賓政論名嘴李正皓表示，美中兩國角力的時候，日本當然也非常緊張，台灣還在丟豬大腸的時候，菅義偉已經跑到戰鬥機上面宣示，「日本是很強悍的，請你中國不要趁這個機會，打日本的主意，日本的國防沒有空窗期」。

▲▼劉寶傑表示，人家日本在備戰，台灣還在丟豬大腸。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑表示，人家日本在備戰，台灣還在丟豬大腸。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓接著分析，菅義偉登上即將退役的F-4戰機上面，代表未來F-4戰機雖然要退役了，但是日本對於第五代、第六代戰機的研發不會缺席，而且未來陸海空三軍的編制已經不夠了，還有太空軍、電子軍都要全面建立。

劉寶傑當場大驚，所以日本這時候在備戰狀態！「就是台灣在丟豬大腸的時候，人家在備戰」。

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