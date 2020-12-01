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印軍「王牌部隊」進駐印中邊境　陸海空四大菁英部隊合體

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▲▼印度海軍陸戰隊突擊隊馬科斯（MARCOS）。（圖／翻攝自Facebook／Indian MARCOS(Marine Commandos)）

▲印度海軍陸戰隊突擊隊馬科斯（MARCOS）。（圖／翻攝自Facebook／Indian MARCOS(Marine Commandos)）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境緊張情勢並沒有因為入冬而降溫，反而宛如「悶燒」般持續升溫，堪稱印度王牌部隊的海軍陸戰隊突擊隊馬科斯（MARCOS）已部署在列城（Leh）地區，目前印軍分別隸屬陸、海、空軍的四支特種部隊，都在已經進駐邊境，甚至將進一步整合。

根據印度時報（Times of India）報導，印度陸軍的「帕拉特種部隊（Para Special Forces空降傘兵部隊）、以圖博人（藏人）為主體的「內閣秘書處特種邊防部隊」（Cabinet Secretariat's Special Frontier Force）早已在拉達克東部長期進駐，隸屬空軍的「加魯德特種部隊」（Air Force's Garud operatives）也在今年的衝突初期，扛著肩射式的薩姆-16防空飛彈進駐實控線的重要山頭，專門戰鬥機或其他類型軍機入侵領空。

消息人士指出，馬科斯突擊隊進駐班公錯湖（Pangong Tso）附近區域之後，很快就會獲得能夠在湖中作戰的新船，以及其他有利湖中作戰的基礎設施。

馬科斯突擊隊堪稱是印度最精銳、最致命的特種部隊，選拔條件極為嚴格，淘汰率高達82%，即便通過了選拔，剛入隊的菜鳥還要接受1個月的魔鬼訓練，每天只能睡3~4個小時，其他的時間全部都在做體能訓練，對於反應速度的要求必須低於0.26秒，全國13億人口當中，能夠達到最終要求的也不過幾百人而已。

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