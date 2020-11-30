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室友帶女生回家激戰「坐爆他椅子」！　網笑喊有同款椅：回家測試

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▲▼室友帶女生回家激戰坐爆他椅子。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲被室友搖壞的椅子。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

回到家發現椅子被室友坐壞，一問之下原因竟然讓人氣炸！一名男子最近和室友鬧翻，原因是對方帶女生回家，而且還在他的椅子上「激戰」，直接把椅子給搖壞，「我該怎麼報復性處理？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前回家發現椅子壞掉了，四個椅腳與坐墊分離，螺絲也鎖不回去，「我問室友為何坐壞，理由居然是他跟別人打炮，在我椅子上」，而且這張椅子還是他自己花錢買的，室友坐壞了卻沒主動告知，「而是我發現才說，並且也不想自己賠償。」

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▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲室友已和女方不歡而散，無法向對方求償。（示意圖／翻攝自pixabay）

雙方為了這件事鬧得不太愉快，最後室友退一步決定賠償一半的金額，因為對方覺得椅子是和女生激戰時用壞的，應該要和女方一人賠一半，「但是他封鎖那個女生了，所以他只想出一半。」原PO眼見和對方沒共識，也懶得繼續爭辯下去，「房東押金之後是退到我這邊，我決定少給他600當作是賠償費用，既然跟他談不攏，只好這樣子了。」

網友回應，「這個人品也太無fuck說（無話可說）了吧」、「下次買八抓椅，不會壞還可以收費」、「我覺得應該是搖到一半椅子壞掉，女生生氣，他腦羞封鎖」、「X我也有一個這樣的椅子⋯晚上找我老公試試看牢不牢固」、「這款我家也有，沒在上面打砲也坐壞了，才三四個月而已，是蠻容易壞的。」

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