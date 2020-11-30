夜店幫慶生錢沒帶夠！壽星帶頭喊衝　台中13煞互砍1人噴血倒地

▲警方循線陸續將涉案等13人逮捕到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區青海路一處停車場，30日凌晨發生一起持刀械鬥案件，警方獲報到場時涉案人已逃逸無蹤，僅剩一名身中數刀的廖姓男子，趕緊將他送醫治療，幸無生命危險。警方循線查緝，陸續在台南、彰化等地查獲陳姓、林姓男子等涉案13人，經查，陳男是壽星，一行人在夜店慶生完準備結帳時拆帳談不攏，僅因數千元差額大起衝突，廖先亮刀理論，陳男等人氣不過便拿刀反擊，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，涉案的12名男子及1名女子來自台南、彰化等地，29日壽星陳男（21歲）與7名友人相約至西屯區一家夜店慶生，林男（19歲）、廖男（21歲）等5人也前去祝賀，未料結帳討論分攤費用時，林男這方疑現金帶不夠，金額差了數千元，雙方大起口角，約至一旁停車場談判。

談判過程中，陳男等8人與林男等5人大打出手，其中廖男還從車內拿出刀來理論，陳男與粘姓（19歲）、吳姓（19歲）男子見狀也拿刀反擊，而先亮刀的廖男沒砍到人，反遭陳男等人砍到身體、手、腳等部位，經附近民眾發現衝突報案，警方還未趕到，眾人竟丟下受傷的廖男一哄而散。

警方到場後發現廖男身上有多處刀傷，經送往澄清醫院治療，意識清楚無生命危險；台中市第六警分局偵查隊陸續案發的12小時內，分別在台南、彰化二地，陸續查獲陳姓男子等8人，及林姓男子等5人，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，逞一時之勇恐後悔一世，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安心的生活環境。

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