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左左右右狂粉大叔騷擾林口母校　穿國小制服現身遭逮：想看她們

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▲▼左左右右狂粉身穿國小制服、手提動漫提袋出現在國小外。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲左左右右狂粉身穿國小制服、手提動漫提袋出現在國小外。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

曾受邀到美國知名脫口秀「艾倫秀」的台灣童星左左右右，她們位於林口的母校麗林國小近日收到10多通狂粉騷擾電話，抱怨學校的校園實際開放時間等問題，校方感到詭異向警方報案。不料這名40歲狂粉7日竟出現在校門，不僅身穿身穿國小T-shirt、制服外套，手上還提著動漫少女提袋，被發現後狂奔百米，裝無辜跟員警表示只是想進校園看偶像風采。

雙胞胎女團左左右右擁有廣大粉絲，今年6月才剛從母校林口麗林國小畢業，她們也開心表示：「終於畢業了，國小這六年過得很充實，謝謝老師們的照顧，想起小一笨笨傻傻到小六畢業典禮可以上台領獎，有一點捨不得小學的日子」，她們近日更是以和香蕉哥哥以《就是要PLAY》入圍本屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎。

但由於狂粉眾多，2019年3月就有自稱是「鄭捷第二」的民眾在她們的影音頻道留言謾罵，甚至還在10分鐘內連發8次留言，嗆聲要拿刀殺左左右右，讓父母相當擔心，不料就在最近又有狂粉到母校想找左左右右。

▼童星組合左左右右擁有廣大粉絲。（圖／資料照）

▲▼ 左左右右。（圖／記者林彥君攝）

林口警方表示，11月初接獲國小校長報案，指稱有一名男子陸續撥打10多通電話到學校，自稱是左左右右的粉絲，並表示學校官網無法連結及公布校園開放時間與網站不同等語，因男子詭異行徑，校方擔心會對學童造成危害因而向警方報案。

由於當時左左右右已經畢業升上國中，電話中已經告知清楚，但該名狂粉仍瘋狂來電，警方因此不敢大意，除了加強巡視校園周邊安全外，也針對校方所提供的來電時間調閱相關通聯紀錄，不料7日上午該名狂粉竟出現在學校外面，穿著國小的T-shirt、制服外套，手上還拎著動漫少女的提袋，讓警衛看到傻眼。

當時家長會長發現後請警衛拍照存證追上，並通報員警到場，追逐百米後將這名狂粉壓制，帶回派出所訊問。該名40歲戴姓男子表示，他是左左右右的粉絲，並坦承致電學校的就是他本人，想一睹知名童星風采才致電校方詢問相關事宜與前往學校周邊。全案訊後依違反《社會秩序維護法》第68條第二項「藉端滋擾住戶」偵辦。

▼狂粉在學校外遊蕩。（圖／記者陳豐德翻攝）

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