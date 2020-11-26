林口山區藏職業天九牌賭場「專車接送」　51人被逮扣百萬元賭資

▲林口頂福山區的一處鐵皮屋內藏有天九牌賭場。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市林口警方日前接獲線報，指稱在林口區頂福山內有處鐵皮屋裡面藏有職業賭場，經警方多日埋伏、監控後，持搜索票拂曉出擊，經圍捕攻堅後一舉查獲陳姓負責人在內的51人，並起獲抽頭金13萬餘元、賭資110萬餘元及賭具天九牌等證物，將現場人等帶回偵辦。

據了解，賭場的負責人陳男（41歲）以每天2千至3千元為代價，雇用廖姓男子（51歲）擔任賭場荷官，張男（21歲）、陳男（60歲）擔任把風，洪男（21歲）則專門負責開車接運賭客。從今年11月6號後就在林口頂福的鐵皮屋內以天九牌跟賭客輪流做莊對賭，吸引大批賭客上門試手氣。

▼警方將陳姓負責人等人移送偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方根據情資發現該賭場6日進入林口轄區，經多日監控後，10日凌晨4時許偵查隊及下福派出所員警展開攻堅圍捕，將51人全數查緝到案，現場起獲抽頭金13萬5,800元、骰子1盒、天九牌2副、點鈔機1臺、黃牌2張、紅牌8張、籌碼1000張、賭資共計110萬1,800元（含賭客現金10萬1,800元、籌碼100萬元）等物，全案依賭博罪移送法辦。

據了解，此職業賭場流竄於龜山、大園等桃園地區，為躲避警方查緝，向屋主承租位在林口區頂福山內、無門牌之鐵皮屋掩護賭場，且因地處偏僻一般人無法找到，故聘僱司機專車搭載，但魔高一尺、道高一丈，最後終究逃不過被警方查獲的命運。

▼犯嫌租下山區的鐵皮屋作為賭場遮掩。（圖／記者陳豐德翻攝）

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