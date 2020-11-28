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22歲妹深夜搭車！嬌嗔「肉體付車資」下秒被送警局　司機：她太醜

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女子拒付車資，遭司機送派出所報案。（圖／翻攝自微博，下同）

▲女子拒付車資，遭司機送派出所報案。（圖／翻攝自微博，下同）

圖、文／CTWANT

大陸一名王姓滴滴車司機近日搭載一名22歲女客，不料載著她抵達目的地後，女子竟然拒絕付錢，還提議要用「身體」支付，嚇得他立即將對方送到派出所報案。當地警方發現，該名女子已不是第一次有類似行為，先前早已有過3次紀錄，依法將其刑事拘留；至於忍住誘惑的原因，王男直言「她太醜，我沒要！」

綜合陸媒報導，王男是一名職業滴滴車司機，入行已有2年，期間遇過各式各樣的乘客，可以算得上老司機，但近日一位女乘客卻令他跌破眼鏡；前段時間，王男在一個不算熱鬧的路口接到了女客，他還覺得奇怪，因為當時已是凌晨，一個女孩單獨在外面很少見，孰料接下來發生的事卻讓他當場傻眼。

22歲嫩妹深夜搭車！嬌嗔「肉體付車資」下秒被送警局　司機怕爆：她太醜

▲女子拒付車資，遭司機送派出所報案。（圖／翻攝自微博）

王男透露，女子抵達目的地後拒付車費就算了，居然還試圖用身體付款，他嚇得一秒拒絕，並將對方帶到警察局報案；值班員警一看，隨即發現該名女乘客是老面孔，原來這已經是她第4次因同樣的行為被計程車司機帶進派出所。警方表示，這位女客姓楊，今年22歲，用身體付車資她慣用的手段。

楊女則供稱，不是自己不給錢，而是王男沒有向她收錢，還要求要做朋友。由於女子前科累累，警方並未採信其說詞，最後仍依法將她刑事拘留，同時也呼籲夜班駕駛一定要保持警惕，若遇到類似情況，務必在第一時間報警。被問到如何忍住女乘客誘惑時，王姓司機坦然地說「她太醜，我沒要！」

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