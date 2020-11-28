陸敲定雅魯藏布江下游水力發電開發案　資源量相當3個三峽電站

▲雅魯藏布江。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國電力建設集團公司董事長晏志勇26日證實，大陸官方已敲定要在雅魯藏布江下游進行水力發電開發，他並強調，這並不只是一項水力發電工程，也是包含生態工程、國家安全工程、民生工程、國家重大能源工程，還是國際合作工程。

晏志勇在中國水力發電工程學會成立40周年紀念大會上表示，黨中央關於制定「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議中明確提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」，這在中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是「實施」，對於水力發電行業來講，這是一次歷史性機遇。

晏志勇指出，他們作為建設施工企業，要抓落實，所以，他一直在思考，並認為，雅魯藏布江下游水力發電開發，不僅僅是一項水電工程，而應該是「五大工程」，是生態工程、是國家安全工程、是民生工程、是國家重大能源工程，還是國際合作工程。

晏志勇提到，雅魯藏布江下游水發電電站投入運行後，每年可以為西藏自治區形成200億元以上的財政收入，再加上水電站開發對於基礎設施建設的拉動作用等，西藏自治區的發展必將發生翻天覆地的變化，當地人民生活的幸福感必將變得更加強大，西藏自治區也會因此對生態保護作出更大貢獻。

晏志勇認為，隨著水電站的開發，電網通了、公路通了，與南亞的合作也將更加通暢。

此外，根據《中國能源報》報導，雅魯藏布江流域幹流水能資源豐富，理論蘊藏量近8000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術可開發資源，規模相當於3個三峽電站。

不過，報導也提到，作為大陸「西電東送」的能源接續基地，西藏自治區目前水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量的1%左右，因此，雅魯藏布江下游水電的開發，必將對西藏自治區經濟社會發展和大陸能源電力行業發展具有重大歷史意義和現實意義。