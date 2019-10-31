長江電力砸35億美元收購祕魯電力公司　實現水、電國際化發展

▲LDS電力公司辦公大樓。（圖／翻攝自長江水電）

實習記者施怡妏／綜合報導

全球最大水力發電上市公司「長江電力」本（10）月1日宣布，將以現金支付35.9億美元（約台幣1,090億元）的基礎價格，收購桑普拉能源（Sempra Energy）在秘魯的最大電力公司Luz del Sur（LDS）83.64%的股份，最終收購價格將以基礎價格為根據做調整。這將是長江電力首次收購國外成熟市場的配電資產，收購完成後，將對LDS公司剩下不到13.7%的股份強制要約收購。

綜合陸媒報導，雙方已於9月28日簽署《股權收購協議》，確定收購的消息傳出之後，桑普拉能源當天的股價上漲2.17%，LDS則在祕魯當地股市單日爆漲41.1%。長江電力表示，本次投資完成後，「LDS公司可以與大陸三峽集團在當地已有的水電項目形成發電、配電協同效應，藉此提高競爭力，降低在海外投資所產生的風險，並且為公司往後在祕魯及南美洲區域拓展奠定良好基礎。」

▲長江電力積極參與國際水電業務，此圖為在德國Meerwind海上風力發電。（圖／翻攝自長江電力官網）

▲桑普拉能源位於美國的總部大樓。（圖／翻攝自官網及維基百科）

桑普拉能源公司是美國大型能源上市公司，主要從事汽油及輸配電業務；LDS則是祕魯最大的電力上市公司，在祕魯首都利馬（Lima）進行配售電業務，約佔祕魯全國市場份額的28%，在祕魯的公用事業當中，佔有重要的地位，同時也是拉丁美洲的主要電力分銷商之一。

長江電力表示，此次交易能利於公司在「配售電領域形成核心能力，實現向水、電兩端延伸和國際化發展戰略，以逐步形成發、配、售電產業鏈協同發展。」長江電力此次收購LDS公司，是2019年以來中資企業最大的海外併購項目。

中國與祕魯兩國建立戰略夥伴關係以來，經貿往來相當頻繁，中國已成為秘魯第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源地，中資企業到秘魯投資發展日益增多。

據了解，桑普拉能源早於今年1月28日宣布，將出售在智利與祕魯的能源資產，其中就包括LDS公司在內。此舉是因為桑普拉公司當時開始收縮全球業務，大規模出售在拉丁美洲的能源資產，計劃擴大對北美市場的投入。

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