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CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕壓力大

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▲▼CPR女道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲高雄一位女子被CPR救回後，反而責怪同事把她弄傷揚言提告。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日前高雄一名朱姓女子幫OHCA（到院前心肺功能停止）的同事進行CPR，壓了15分鐘把人救活後卻被指責揚言提告，事情經媒體報導後引發討論。如今事情爆發過了4日，這位病公主終於私訊向朱姓女子道歉，但朱女仍是要求公開道歉，因為此事已經關係到EMT的尊嚴。

朱姓女子接受訪問，她回顧兩個月前，公司一名女同事約下午2點多身體不適、抽搐休克，為了搶救時效公司直接派車協助就醫，在車上兩分鐘後，該同事突然無呼吸心跳，因為她擁有EMT緊急救護技術員執照，因此緊急幫她做CPR，一做就是15分鐘。

她說自己在車上幫她做CPR做得汗流浹背，一般人按2分鐘就累了，由於在車上座椅較為軟，必須使更大力量來幫她做CPR，搶救回來後同事康復經過一個月後，竟質問她肋骨中間怎麼會有瘀青？然後又說正確的CPR是不會有受傷的，一直質疑朱女壓的不對，所以害她心律不整，最後甚至揚言提告，令她非常無奈，更直言說：「超不爽！」

▲▼CPR女道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲CPR病公主私訊朱女道歉，三次說對不起。

朱女在28日於臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」再度發文，表示這位女同事已經私訊跟她道歉。道歉內容如下：

1、對不起，非常感謝您當初用CPR救我，而當時因為自己的不理智而怪您，一時氣話說要告您，造成您的困擾，感到非常抱歉！

2、對不起，因為懷孕(試管寶寶)自己精神壓力過大，當時情緒上才會那麼激動，言語口氣上對您不好，對您實在很抱歉，造成您的困擾！

3、對不起，因為自己從那後，斷斷續續到現在孕吐嚴重，精神上身體上已經快負荷不了，孕期開始到現在都一直出入醫院住院，實在是很抱歉造成您的困擾！

最後還是要感謝您當初有用CPR救我！謝謝您的救命之恩！

女同事在私訊中三度道歉，但朱女仍不領情，因為這件事情已經嚴重影響全國人民「他們也不想去學以及去複訓跟上課，就算有學過CPR再也不會出手」。朱女要求女同事公開道歉，「不是我不原諒妳，而是這已經關係到我們EMT的尊嚴了！」

 
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