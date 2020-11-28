1億車隊迎親！獨子結婚大陣仗「14聯結車+2跑車」...新娘爸狂讚

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭五結鄉一名從事運輸業的爸爸26日這天兒子娶媳婦，他為了替獨生子打造一場特別、讓人印象深刻的婚禮，竟出動了14輛全新的曳引車（聯結車車頭）以及2輛跑車，浩浩蕩蕩出發至新娘家風光迎娶！龐大的車隊陣容羨煞不少路過民眾，而新娘的父親看到後也開心表示，「全村子都出名了，很讚啦」。

▲宜蘭五結鄉一名從事運輸業的爸爸，26日出動14輛聯結車替愛子霸氣迎親。（圖／記者游芳男翻攝）

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▲▼新郎爸表示，希望能給兒子特別一點的回憶。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭五結鄉14輛曳引車，26日中午一輛接一輛從公園路新郎家出發，盛大前去迎娶美嬌娘，不少路過民眾看到這樣高規格的迎親車隊，都忍不住停下來多看幾眼、拍幾張照留念，而參與這場婚禮的賓客更是大嘆「很羨慕」，覺得男方家實在非常有創意。

新郎爸為了讓愛子有一場難忘婚禮，這次一共出動自家9輛曳引車，再加上生意夥伴贊助的5輛（每輛市價500萬元）以及2輛超跑，車隊規格逼近億元！他表示，這麼做除了不用請人家來（自己家就有），另一部分是想到兒子一生就這麼一次婚禮，希望能給他特別一點的回憶。而面對爸爸的心意，新郎倌除了感謝外也說，「比較不一樣的迎娶方式，又比較特別，讓人家驚奇又驚嚇。」

▲新郎倌稱，「比較不一樣的迎娶方式，又比較特別，讓人家驚奇又驚嚇。」（圖／記者游芳男翻攝）

新娘爸一見迎娶車隊則喜悅說，「很盛大啦，全村子都出名了」，覺得親家排場實在有夠大，真的很讚，雖然對於女兒要出嫁仍感到不捨，但看到男方家如此用心，也說這下放心了。

▲▼面對親家大動作迎娶，新娘爸開心表示，「很盛大啦，全村子都出名了」。（圖／記者游芳男翻攝）