快訊／國三沙鹿交流道「雜草狂燒」！濃煙覆蓋路面　警消急灌救

▲國道三號沙鹿交流道雜草起火，濃煙覆蓋路面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

國道三號北上175.5K沙鹿交流道今（27日）下午1時許因邊坡雜草起火燃燒，導致路面遭濃煙覆蓋，駕駛人見狀，趕緊報警。警消獲報後，出動5輛消防車、14名消防人員到場，另通知國道員警到場控制路況。

犁份分隊表示，下午2時13分火勢已全數撲滅完畢，燃燒雜草面積約200平方公尺，現場無人傷亡、無財物損失。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

「日本ASHIYA賽馬臍帶白皙無瑕精華」