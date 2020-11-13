為見女友一面！直播燒光她「全部衣服＋2名牌包」…這下更慘

▲柯姓男子為了讓女友返家，竟當著女友的面放火燒了她衣櫃內所有的衣服以及2個名牌包。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者徐愷昕／新北報導

柯姓男子與蘇姓女子原為男女朋友，2人交往期間的一次爭執中，柯男一氣之下竟開起視訊，在女友面前把她衣櫃內的衣服以及COACH 、GUCCI包點火燒毀。案經蘇女提告並求償36萬元後，柯男被依公共危險罪判處有期徒刑1年1月。新北地院審理時，法官衡量雙方已協議調解，同意予以柯男獲緩刑3年機會。可上訴。

柯男與蘇女交往期間同居於新北市，2人2018年5月間因感情問題而有爭執，怎料，柯男當月28日凌晨為了讓女友即刻返家，竟開啟LINE視訊向女友恫稱，「你不出面，就把家裡燒了」等語，接著更當著女友的面，潑灑不明液體在她衣櫃內，直接點火燒了她所有的衣服以及2個名牌包（COACH 、GUCCI各一），害一旁木板、電燈及電線等物也遭受波及。事後，柯男被依公共危險罪嫌移送法辦，同時也遭蘇女提起民事告訴求償36萬2493元。

新北地院審理時，柯男坦承犯行。法官根據消防提供的火警報案紀錄，以及蘇女證述和視訊截圖畫面，最後將柯男依犯「放火燒燬他人所有物，致公共危險」處有期徒刑1年1月，不過衡量雙方後來已在審判外調解結束，賠償價錢也已談妥，遂改依協商程序處理，予以他緩刑3年。可上訴。

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