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瑤瑤、舒舒都愛她！美姬阿姨罩旺事業線　靠內衣還清千萬債

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圖、文／鏡週刊

不時被人間「胸」器貼文感謝的「美姬阿姨」，從網路起家，創立12年，專賣女性內衣褲。老闆陳美景幼年父母雙亡，與兄弟姊妹自立更生，脫貧賺錢是她人生最大目標。

陳美景12年前創立美姬阿姨，找來「工地波神」舒舒（恩琦）當模特兒，因為修改內衣技術極佳，讓舒舒也一試成主顧。

▲陳美景12年前創立美姬阿姨，找來「工地波神」舒舒（恩琦）當模特兒，因為修改內衣技術極佳，讓舒舒也一試成主顧。（圖／鏡週刊提供）

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10多年前，因緣際會進入服裝批發產業，第一年就賺逾4百萬元，後來卻因遇上暖冬，冬衣滯銷，負債上千萬元。她轉做內衣，遇到眾多因為胸形問題導致心理或人生卡關的女性，教導正確內在美穿著重塑胸型，讓她們重建信心，沒日沒夜打拚7年，她還清債務，幫顧客、也幫自己找回人生最美的風景。

踏進男賓止步的工作室，視線翻過內衣山、越過內褲嶺，才看見人稱「美姬阿姨」的陳美景，「妹妹第幾次來？第一次來，是朋友介紹的嗎？有要備孕嗎？如果有，罩杯要留空間。」連珠炮問完問題，以手為尺，測量客人的下胸與下圍。

2014年郭書瑤參加51屆金馬獎，當時穿著美姬阿姨的內衣，隔日貼文感謝。（翻攝郭書瑤 瑤瑤粉絲專頁）

「拿85E、80F給妹妹試試。」不管是骨感少女、微肉輕熟女，或是已生育過幾個孩子的的大齡女子，她都像鄰居阿姨一般，稱呼她們是「妹妹」。交代完，用黑筆把資料寫在檔案紙上，待「妹妹」們試穿完，再拿紅筆塗改數據。

創業12年，陳美景摸過上萬人的胸，「我們的客人最小12歲，最大83歲。」包括藝人郭書瑤、「工地女神」舒舒（現改名恩琦）、魏暉倪，都曾在臉書發文感謝她製造出來的波濤洶湧。

「最高紀錄是一個62歲的阿姨，2個半月大3個罩杯。」江湖一點訣，陳美景也不怕講出來沒有價值，「站挺，身高就多1公分，道理一樣。她背很厚，把脂肪推回來、好好穿內衣，自然就變大啦！」巧手撥亂反正、讓脂肪各歸各位，貧乳也可能創高峰，「按摩還是有機會，但如果凹得剩一層皮，我也沒辦法。」用字直接，語速是常人的2倍，陳美景像是被按下快轉鍵，「太多人找我們，服務要快、狠、準。」採預約制，登錄序號排到近2個月後，熱門時段如下班時間、週六甚至排到4個月後。

美姬阿姨「845之5排汗機能型內衣」強調抗過敏，穿起來相當透氣舒適。（1280元／件）


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