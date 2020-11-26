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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭靜文／網路世界真假難辨，慎防愛情詐騙

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▲▼詐騙集團，詐騙，詐欺，網路犯罪，智慧型犯罪。（圖／視覺中國）

▲跨國網路愛情詐騙案頻傳，被害人通常是女性，在網路上捏造身分輕而易舉，但也難以追查詐欺行為人的真實身分。（圖／視覺中國）

網路成了現代人現實生活之外的喘息與交友空間，透過社群網站、交友軟體可以輕易找到志同道合、願意傾聽自己心聲的人，很多人因此一腳陷進去，跟素未謀面的人談起戀愛，甚至以老公、老婆互稱，以為這是無聊人生的救贖，孰不知這有可能是有心人設下的詐騙陷阱。

近來跨國詐騙的案件頻傳，被害人通常是女性，在Facebook、Instagram等社群媒體上認識自稱有錢多金、經商或從事金融業的外國人，先是每天噓寒問暖、製造浪漫多金的形象，等到被害女子陷入粉紅陷阱，相信自己在網路找到真愛時，再以「經營跨國事業有一筆貨要進海關，但是報關過程出了問題，需要繳交保證金或罰款才能放行，等貨物順利入關後，拿到貨款就可以清償代墊款項」等謊言，使對方信以為真，將錢匯到網路老公指定的帳戶。另一方面收受匯款的人，可能是另一名戀愛詐欺的被害人，被網路老公告知因為買賣所需，有一筆錢要先借用她的帳戶收受，再請被害人收到款項後代為匯款至海外帳戶。

就這樣，兩名互不相識的女子都在網路世界上遭到詐騙，一個受騙把錢匯到他人帳戶，一個收到錢之後受託幫忙把錢再轉匯到國外帳戶，被騙錢的人不甘受騙提告之後，見到提供帳戶的被告才發現對方也是被害人，雙方能提出的只有在網路上跟真實身分不詳、以老公與老婆互稱者的對話記錄而已。

在網路上創設帳號、捏造身分輕而易舉，如果帳號申請人在境外或是透過伺服器在境外的網站申請帳號，因為充滿斷點，檢警依據被害人所提供片段資料，事實上也難以追查詐欺行為人。

網路世界真假難辨，想在其中追求現實中難以獲得的浪漫無妨，但一旦對方要求金錢或請求借用帳戶時，如果你在現實中根本就找不到這個人的話，請保持清醒，斷然拒絕！

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●郭靜文，台中地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

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