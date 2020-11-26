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礁溪協天廟主委鬧雙胞　25黑衣保全現身香客大樓爆衝突

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▲礁溪協天廟主委鬧出黑衣人爭香客大樓經營權風波。（圖／記者游芳男翻攝）

▲礁溪協天廟鬧出黑衣人爭香客大樓經營權風波。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

年收近億香油錢的宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙胞風波再起！25日出現25名黑衣保全爭香客大樓經營權，爆發拉扯衝突場面，礁溪警方以優勢警力分開前後任主委兩派人馬，避免衝突擴大，其中在衝突中跌倒受傷的香客大樓吳姓女櫃台人員提告傷害罪，警方並通知25名黑衣保全到案說明。新任主委吳宏昱強調，他與兒子不認識黑衣人，他到場是拍照、存證，沒有帶頭起哄。

礁溪協天廟第12屆主委吳朝煌25日報案指出，第13屆新任主委吳宏昱兒子吳柏成及保全經理黃思瀚，請來25名保全公司人員至協天廟香客大樓，與他及香客大樓經理吳啟寬發生糾紛。警方獲報趕到現場處置，將現場人員分開，並查登現場人員資料，並於現場維持秩序，不讓雙方糾紛持續擴大。

另警方到達現場後，櫃檯人員吳女說她在雙方爭執時衝突時，遭保全拉椅子使她跌倒在地受傷，已提出傷害告訴。礁溪分局表示，雙方衝突後也互相提告，另有關25名現場保全公司人員部分，分局偵查隊將依法發送通知書，通知到案說明。

▲礁溪協天廟鬧出黑衣人爭香客大樓經營權風波。（圖／記者游芳男攝）

▲礁溪協天廟鬧出黑衣人爭香客大樓經營權風波。（圖／記者游芳男攝）

據了解，奉祀的關聖帝君有217年歷史的宜蘭礁溪協天廟，香火不斷，光2019年香油錢收入就高達9千多萬元，但廟方日前卻爆發主委「鬧雙胞」事件，前主委指控前副主委在信徒代表選舉時疑似向選民「咬耳朵」，遭管委會除名後卻涉私辦信徒代表大會，自己還當選成為主委，與廟方之後選出的主委分庭抗禮。

對於前任主委的指控，第13屆新任主委吳宏昱反駁，上一屆管委會已在6月7日屆滿，7月時也選出一批新的信徒代表，名冊送縣府核備後廟方卻沒有在15天內召開大會，無法選出新一屆的委員會，自己才會擔任召集人舉辦委員會選舉。

另外，對於自己遭除名一事，吳宏昱表示，當時應由新的代表開會討論，而非由前朝召開會議，縣府、公所可能考量此點，才會不予備查廟方提出的除名決議。由於全案已進入司法程序，只希望可以早日圓滿順利。

宜蘭縣民政處表示，信徒代表大會、委員會選舉基本是依照廟方自訂的章程辦理，目前縣府備查在案是由吳宏昱擔任主委，新發的寺廟登記證也是依此登載。對於廟方對新任主委的疑義，由於全案已經進入訴訟程序，有待透過司法及廟方的組織章程釐清。

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