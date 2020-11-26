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擴大兵源！免役體位更嚴格　身高、視力、BMI全變動

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記者葉國吏／綜合報導　

為了擴大兵源、廣儲後備，國防部日前預告將修正役男「體位區分標準」，其中身高、視力、BMI都有修正，免役條件更為嚴格。

▲▼役男體位修正對照表。（圖表／記者葉國吏製）

根據《體位區分標準》條文明定，達適服役年齡的男子，若身高196公分以上、157公分以下者免役，新版草案將免役身高下修至154公分，除非BMI（身體質量指數）未滿16.5或大於35才得以免役。

▲國防部預告修正《體位區分標準》，將免役身高下修至154公分。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

針對視力部分，現行條文也規定，若一眼矯正視力0.1以下、一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者可免役，新版草案則改為一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者，還須有「最佳矯正視力未達0.6」條件者，才可以免役。

此外，國防部也修正免役體位及替代役體位之BMI值，免役體位須達「＜16.5或＞35」；替代役則為「16.5≦BMI＜17」或「31＜BMI≦35」。至於原身高196公分以上、身高157公分以下者屬免役體位，國防部也在新版草案中增列155公分至157公分。

國防部表示，本案是基於兵役公平原則，研擬修正役男體位標準，暫訂調整役男體位區分標準，尚未完成定案，修正草案將公告60天，期間廣蒐各方意見，後續再召集相關單位進行研討，以臻周延。

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