「大學就能收百萬珠寶」超狂美女師開課！　教操控男人學費喊251萬

▲課程介紹 。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

PUA（Pick Up Artist，指異性操控術）訓練營近年在大陸流行。江蘇徐州一間教育諮詢公司創辦「靈彤彤戀愛學院」，自稱獨創「勾魂奪心36計」，甚至以導師勾搭男性的能力為噱頭宣傳，令人質疑相關課程與PUA沒有差異。

▲靈彤彤的一對一私人教授課程一年學費高達新台幣251萬元 。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，江蘇徐州一間教育諮詢公司創辦「靈彤彤戀愛學院」，開設「女神提升課」、「分手挽回課」和「幸福婚姻課」等多種課程，部分涉及性愛技巧的教學，更自稱獨創「勾魂奪心36計」。

▲老師簡介中提到「舔狗」培養法 。（圖／翻攝自紅星新聞）

涉事戀愛學院的公開資料宣稱，學院提供情感教育諮詢，公司囊括眾多婚戀領域導師，業務包括愛情挽回、婚姻挽回、分離小三、長期關係維護以及兩性關係處理、矛盾危機化解等服務。當中外形靚麗的「啵啵老師」指導方向為平民女孩跨階層婚姻，自稱在大學時期，就能引導追求者送價值超過200萬元新台幣的珠寶。

▲新加坡勾魂洗腦催眠術 。

學院一名課程助理介紹，「女神提升課」、「挽回課」和「婚姻課」3個月學費為3500元（人民幣，下同，約新台幣1.5萬元），網上平台一對多人授課，每周有2次答疑時間，每次限時5分鐘，需要先給錢才能與導師對話。學院創始人導師靈彤彤的一對一私人教授課程，每月學費8萬元，一年學費高達58萬元（約新台幣251萬元）。

該名課程助理指出，推薦的課程內容主要教導學員掌握主導權，建立不可替代價值和戀愛框架、調教男人，而該學院核心的「勾魂奪心36計」則是靈彤彤研究發明，「就是讓男人離不開你的技巧」。

▲「啵啵老師」自稱，大學時期就能引導追求者送價值超過200萬元新台幣的珠寶 。

消息傳出後，該戀愛學院被外界質疑是女生版的PUA班訓班。對此學院合夥人「啵啵老師」表示，創辦學院的初衷是提供一種「感情的潤滑劑」，收費標準是按照導師的水平和客戶群體定下，但沒有想到課程理念會引發輿論的高度關注和爭議。

她進一步解釋道，本意是用更多的投資讓愛情綁定得更加穩定。針對部分課程涉及性愛技巧教學，令人質疑是打色情擦邊球，她則否認有關說法，稱課程不存在法律風險，更不會出現暴露的圖片，使用的教學用具都可在外購買。