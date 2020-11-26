陸驚爆非法摘器官！4醫生半夜「推屍體」上救護車　ICU主任竟是大魔頭

▲涉事醫院。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

安徽發生非法摘取屍體器官案，6人在沒有紅十字會人員監督、未經死者家屬簽字同意下，違背死者生前意願或其親屬意願，先後非法、擅自摘取11名死者的肝腎，當中還有4人是醫生，引發外界震驚。

安徽蚌埠市中級人民法院近日二審一宗非法摘取屍體器官案，6名被告在懷遠縣先後非法、擅自摘取11名死者的肝腎，犯故意毀壞屍體罪，分別判10個月至2年4個月不等的有期徒刑。值得注意的是，6名被告中共有4名醫生涉案。

▲6人非法摘取死者肝腎判囚。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，32歲男子石祥林與母親李萍2018年2月遭遇車禍，隨後李萍重傷不治。石祥林康復出院後，卻得知母親的肝臟和腎臟在死亡當天被捐獻，但他向中國人體器官捐獻管理中心查詢時，未查到母親的器官捐獻資訊，於是向衞生部門和司法機關反映。

警方同年4月拘捕懷遠縣人民醫院ICU主任楊素勳，數天後，淮北礦工總醫院醫生王海良、南京市鼓樓醫院主任醫師黃新立，及江蘇省人民醫院主任醫師陸森先後被捕。

▲資深ICU主任竟是摘器官凶嫌。（圖／澎湃新聞）

一審判決書顯示，手術一般安排在後半夜，ICU主任楊素勳、王海良等人將放棄治療並「判定死亡」的病人推到一輛「救護車」上。這輛外觀有救護車標識的白色箱型車，司機是安徽宿州人歐洋。

據歐洋交待，2015年左右，他從宿州市埇橋區三八鄉衛生院購買了這台救護車，換了車牌，用於在醫院附近接送病人，但不具備營運、救護資質。

黃新立、王海良等人摘取人體器官的手術，一般在歐洋這台「黑救護車」上進行。按照規定，獲取捐獻的人體器官，必須有紅十字會人體器官捐獻協調員在現場見證。熟悉這些程式的黃新立等人，往往通過偽造簽字等手段來「完善手續」。

▲判決書。（圖／澎湃新聞）

今年5月，懷遠縣人民檢察院向法院提起公訴，指控黃新立、王海良、楊素勳、黃超陽、歐洋及陸森，在2017年至2018年期間，先後非法摘取11名死者的肝腎，其中黃新立、王海良、楊素勳參與11宗，歐洋參與8宗，黃超陽和陸森參與1宗。

縣法院認定6人犯故意毀壞屍體罪，其中黃新立判囚兩年4個月、王海良判囚兩年、楊素勳判囚2年2個月、黃超陽判囚10個月、歐洋判囚1年1個月，而陸森則判囚1年。

一審判決後，黃新立、王海良、楊素勳和陸森均提出上訴。今年8月18日，蚌埠市中級人民法院作出裁定，駁回黃新立等人的上訴，維持原判。