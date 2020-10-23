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《彰化讚》封省道！11月15日自由車賽...2千鐵人齊聚成美園

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▲11月15日永靖鄉程美園區舉辦自由車賽。（圖／彰化成美文化園提供）

▲11月15日永靖鄉成美園區有一場「96自転車系列賽—彰化讚！」自由車賽。（圖／彰化成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「96自転車系列賽—彰化讚！」11月15日將在永靖鄉成美文化園熱鬧登場，主辦單位藉由參與賽事的機會，特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費享受在地隱藏版美食，報名至10月底止，還能享有總價值4000元的加碼好禮，預估會有超過2千名車友共襄盛舉。

位於彰化縣永靖鄉「頂新和德文教基金會」、「成美文化園」，一直以「聯合國教科文組織（UNESCO）亞太文化資產保存獎」為營運目標，近年積極推動運動、地方特色文化與觀光休閒產業之結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，以打造一鄉一企業的地方創生典範。

永靖鄉詹木根鄉長表示，透過運動賽事可望結合地方觀光為永靖交通、住宿、在地美食創造大幅運動經濟動能，同時帶動城巿行銷，打造專屬彰化縣永靖鄉的特色與價值。

今年主辦單位特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄裡的北斗肉圓、五十年青草茶店、還有必吃的永安宮廟口菜包等在地隱藏版美食，要讓來自全台參賽車友，都能盡情享用彰化永靖最在地的古早味好食。

▲11月15日永靖鄉程美園區舉辦自由車賽。（圖／彰化成美文化園提供）

▲主辦單位提供永靖好食券。

而作為這次起迄點的成美文化園，首次成為賽事地點，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。

活動當天館內所有消費皆適用【永靖好食券】，館內還有打卡分享即贈限量艾草足浴包；庭園內廣植季節性特色植栽各種林木，11月正好是象徵愛情的百日紅盛開，花開時萬紫千紅美不勝收，精緻庭園彷彿一秒來到日本，藉由彰化讚賽事，要讓全台車友將園內的美一覽無遺盡收眼底。

▲11月15日永靖鄉程美園區舉辦自由車賽。（圖／彰化成美文化園提供）

▲永靖鄉成文化園區。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡轉達創辦人魏應充表達對此活動的關心，盼透過結合在地力量，攜手永靖鄉共好協會串連鄉內資源，要用最盛大的熱情歡迎全台車友，除了永靖鄉詹木根鄉長親自率公所同仁參加比賽之外，全鄉村里長、在地學校紛紛組隊參與賽事響應，基金會更動員村里社區啦啦隊沿途為車友加油，也邀請在地傳統民俗技藝福德國小跳鼓陣齊熱鬧，活動現場備有一系列打卡活動送中草藥特色麵線，要讓車友們體驗騎遊永靖的樂趣。

「96自転車」董事長楊倩玉表示，一個好的運動賽事，除了能讓參與者達到健康目的外，還要能擴大影響力以及帶動地方經濟！企業和政府攜手合作，讓就能達到1+1>3的目的。96自転車【彰化讚】只是一個開始，未來還會跟更多地方合作，打造更多個【台灣讚】。

第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽， 由96自転車、頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。2019年首辦造成廣大迴響，共吸引2500名車友參加，在地方政府與企業攜手合作下，也被譽為是國內最大的本土自由車賽事。

▲11月15日永靖鄉程美園區舉辦自由車賽。（圖／彰化成美文化園提供）

本屆維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場ARTC，今年競賽組封省道辦自由車賽，在台一線奔馳，是全台最經典的城巿繞圈賽，以日本【日本盃】的主辦城巿櫪木縣為目標，要將彰化讚打造出國際級賽事氛圍，讓全台民眾知道，彰化除了有田中馬拉松賽事，還有一個永靖自由車賽。

「96自転車系列賽-彰化讚！」即日起開放報名，至10月31日(或額滿)截止，報名費只要800元，享有總價值4000元的加碼好禮，報名網址https://www.96sporter.com/ 名額有限。

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