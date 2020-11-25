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「澎湖版變態魔」尾隨夜歸女學生！撲倒、甩巴掌想硬上　下場出爐

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▲▼公車,巴士（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日前才發生長榮女大生遭擄殺事件，孰料又傳出澎湖女學生遭尾隨險被性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／澎湖報導

澎湖縣馬公市一名女學生11月11日搭公車返家，下車遭一名蔡姓男乘客尾隨，並壓制在地試圖性侵，幸巡邏員警剛好經過，蔡男當場遭到逮捕。對此，澎湖地檢署日前依強制性交未遂罪，將蔡男起訴。

根據起訴書指出，蔡男酒後前往馬公市公車總站候車時，見女學生同樣於該處候車，竟自上車開始就一路緊跟對方，見女學生下車後，繼續尾隨，並趁四下無人時，徒手抓住女學生肩膀，企圖將對方拖往無人偏僻處性侵。

過程中，蔡男因女學生反抗，改將女學生撲倒在地，以雙手壓制對方手臂，見女學生掙扎，以掙脫的右手打他頭部、以右腳踹踢他的大腿內側後，還惱羞成怒，動手毆打女學生右臉頰，導致女學生受有右耳下方挫傷、右上臂挫傷等傷害。所幸巡邏員警剛好行經該處，見兩人正在拉扯，趕緊上前了解，隨後便將蔡男逮捕，訊後移送澎湖地檢署偵辦。

檢方複訊後，11月12日認為蔡男涉犯強制性交未遂，且嫌疑重大、有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，而23日檢方認為，蔡男有多次妨害性自主前科，又為圖一己私慾，想性侵未成年女學生，已嚴重危害女學生性自主權，導致女學生身心受創，亦嚴重危害社會治安，因此依強制性交未遂起訴，並建請法院從重量刑。

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