境外+5！從印尼、菲律賓入境　皆無症狀「檢疫期滿採檢確診」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，個案分別是3例印尼籍以及2例菲律賓籍，都沒有出現症狀，檢疫期滿採檢確診。

案620、621、622皆為印尼籍女性，年齡介於30多歲至40多歲，於11月10日自印尼來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於3名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

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案623、624皆為菲律賓籍，分別為20多歲女性及30多歲男性，於11月10日、11日自菲律賓來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日、24日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前累計其中623例確診，分別為531例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、549人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。