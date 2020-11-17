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只洗了男友和自己的碗！遭家長嫌「不成熟」　過來人曝1招解尷尬

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▲洗碗,洗餐具,做家事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洗碗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「到男友家吃飯該不該洗碗？」一直以來都是難解的問題，一名女網友表示，之前女性友人去男友家吃飯，吃飽飯後主動去洗碗，但只洗了自己和男友的，結果遭到男友媽媽嫌棄「很不成熟」。她認為，女朋友到男友家吃飯，身份只是客人而已，「為什麼還要洗碗？」貼文一出後，引起許多網友熱議。

該名女網友在臉書「爆廢1公社」發文，認為女生去男友家本來就不需要洗碗，「自己是客人為什麼還要洗碗？」如果男友帶男生朋友到家中吃飯，也不會要求朋友要洗碗，「就因為是女朋友所以應該要洗嗎？」

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她還分享身邊案例，友人到男友家吃飯，因為是第一次去所以有帶伴手禮，但因為只洗了自己和男友的碗，就被男友媽媽認為「不成熟」！此外，也有一名女網友針對「該不該洗碗？」發文向男友喊話，「男友，你爸媽當你是寶貝，我在我爸媽眼中也是寶貝啊！」

▲▼ 打臉快時尚世代！本土老牌50年來竟只賣一罐「阿嬤級洗碗精」 。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲針對此議題，網友們有各種不同的看法。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

面對此議題，網友們各持不同的看法，「不用洗，你今天不是女朋友的身份，而是他喜歡的對象」、「還沒結婚就做牛做馬，還怕婚後沒得洗嗎」、「我當初就是會不好意思，所以洗了被當應該的，在婚前我婆婆就直接叫我洗了」。但也有人認為這是一種禮貌，「付出一點而已沒什麼」、「計較那麼多幹嘛，人家煮飯很累的」。

還有部分人認為，這是家教問題，沒有所謂的對或是錯，「沒有絕對，做與不做都可以，家教、品行與修養會直覺地告訴妳該如何做」、「先不說加不加分，我覺得是教養問題也是禮貌」。也有網友指出，這時候男友就是關鍵角色，「男友主動起身收碗，女友隨行陪洗」。

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