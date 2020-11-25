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超噁畫面曝光！五星飯店員工「浴巾擦馬桶」　網驚房內藏監視器

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（圖／翻攝自梨視頻）

▲員工用毛巾擦馬桶。（圖／翻攝自梨視頻）

文／CTWANT

許多飯店、旅館表面上看起來光鮮亮麗，但房內的衛生狀況卻不盡然，大陸深圳一間五星級飯店，近日被踢爆清潔過程非常噁心，服務人員在擦馬桶時，竟然是拿出給顧客使用的「浴巾」。消息曝光後，立刻掀起網友撻伐，飯店業者馬上跳出來撇責，同時強調會加強內部員工的清潔訓練。

根據《梨視頻》報導，從畫面中可以清楚看到，男服務員在清掃客房期間，先是拿出一條綠色的髒抹布，在顧客使用的漱口杯上來回擦拭，之後就將杯子放回原處，根本沒有進行消毒，更噁心的是，男服務員看見馬桶上有污漬，低頭找了一下，就拿起一條白色浴巾擦拭，事後又腳踩浴巾來回擦地。

影片曝光後，民眾在網路上展開猛烈砲火攻擊，眼見爭議越演越烈，飯店公關透過微博發聲表示，此情況純屬男服務員的私人行為，並不代表飯店的清潔標準，目前已進行處分，未來也將對內部員工執行「客房清潔準則及流程」培訓，同時也會強化客房抽查標準，避免類似情況再度發生。

針對員工行為的調查雖然已稍微告一段落，不過有更多人提出質疑，這些畫面到底是如何拍攝，顯然房間內裝有監視器，且鏡頭正對準浴室位置，網友不禁直呼：「員工素質低下，廁所還有監控，這我真的不敢住！」然而，飯店公關對此爭議並未予以回應，僅表示該案仍在調查當中。

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