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憶想當年北闖不被看好　顛覆富二代印象老虎牙子邁入30年

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消費中心／台北報導

知名有氧飲料品牌老虎牙子近日釋出品牌MV《氧氣隆虎伊》，歌曲一開頭先以節奏明快的rap帶出老虎牙子品牌創業初期點滴，畫面中一名來自彰化的年輕人，西裝筆挺、搬著成箱的老虎牙子，一遍又一遍對著路過的民眾介紹，就算挫折不斷也未曾放棄，帶著滿滿誠意90度鞠躬，轉身後他默默擦去臉上汗水，在心中對自己說：「你可以的！」緊接著抬起頭繼續前往下一個戰場、迎接下一次挑戰。因為相信自己一定會成功，所以沒有放棄的理由，最終以25人的團隊規模突破2億瓶的銷量，他是老虎牙子品牌創辦人－林志隆。

老虎牙子 。（圖／翻攝自影片）

▲老虎牙子品牌創辦人－林志隆相信自己一定能成功，一路走來努力不放棄，把握所有機會勇敢去闖。（圖／翻攝自影片，下同）

林志隆，大家都稱他「虎哥」，談到創業初期的艱辛，直至今日他仍有許多感觸。出身彰化知名藥廠，擁有人人稱羨的環境，因為想證明自己的能力，也看見家族企業的發展困境，30歲時毅然決然隻身上台北創業，以藥廠專業研發老虎牙子有氧飲料，起初父親相當不以為然，甚至說出「你一定會失敗」，不過林志隆憑藉著年輕的衝勁與熱情，全台灣靠自己一步一腳印跑出多家通路，「要以身作則，自己走在前面」林志隆說道。

從小在父親的教育下，林志隆明白早期創業者的管理方式不是他想要的，相較於傳統的「軍事化管理」，林志隆表示：「一個人做可以很快，但一群人做才可以很久。」在他的團隊裡，協商比什麼都重要，無論是對員工、合作夥伴或是最親密的伴侶劉伊心，他都秉持著一貫的態度。很多人說，夫妻之間千萬不要一起工作，但對林志隆和劉伊心來說，這反而是增進夫妻感情的契機，提及如何在其中取得平衡，劉伊心笑著說：「我先生比較浪漫，是理想家，但我很講求效率，一開始經常步調不一致，慢慢磨合之後，發現他有理想、我就來找方向，反而可以加快速度。」

老虎牙子 。（圖／翻攝自影片）

▲林志隆以25人的團隊規模突破2億瓶的銷量。

藝人出身的劉伊心，不僅演藝經驗豐富，自己也是品牌負責人，當時因為品牌合作的關係認識老虎牙子創辦人林志隆，從藝人身份轉變成為老虎牙子品牌的一份子，她坦言初期花了很多時間調適：「前一兩年我比較尖銳，會想證明自己，所以經常爭一口氣，每個部門都親自了解過之後，慢慢變得比較圓滑，也明白公司作業每一關都有他的難處。」現在劉伊心身為老虎牙子執行董事，致力將品牌推向更年輕化的方向，並把老虎牙子的優點大方告訴更多人：「老虎牙子不是一般運動飲料，其實我們是漢方的，裡面有添加老虎蔘，天天都可以喝，也針對不同族群研發新口味，像是決明子、花青素、洛神、蔓越莓⋯⋯等，直接把成分寫在外包裝上，讓消費者一看就明白裡面的成分。」既然是優點，就要讓大家知道，老虎牙子也推出嶄新的外包裝，帶點透明感的外觀，一眼就能感受到清爽無負擔的特性，擄獲年輕人的心。

老虎牙子 。（圖／翻攝自影片）

▲老虎牙子執行董事劉伊心說，「老虎牙子不是一般運動飲料，其實我們是漢方的，裡面有添加老虎蔘，天天都可以喝。」

夫妻同心、攜手推動老虎牙子品牌發展，林志隆總是不吝於在員工面前表現出自己對劉伊心的愛與感謝，「你知道為什麼我會娶她嗎？」他總愛這麼問，「我現在的人生座右銘是Happy wife, happy life。」笑談與劉伊心的相處，林志隆說自己以前都忙於工作，在認識劉伊心之後才真正開始體驗生活中的各種冒險與樂趣，在生活裡，彼此是親密的牽手，在工作上，又能扮演最契合的夥伴，也難怪連員工都經常被「閃瞎」。在員工眼裡，劉伊心還有一項身份－「會議救星」，每當會議超時，劉伊心便會在桌下輕踢林志隆提醒，有次林志隆索性把椅子滑離會議桌，繼續講自己想講的話，讓劉伊心又好氣又好笑。

老虎牙子 。（圖／翻攝自影片）

▲劉伊心身為老虎牙子執行董事，致力將品牌推向更年輕化的方向。

現在老虎牙子知名度高，品牌也已經相當穩定，說到未來展望，林志隆以親身經驗分享，過去看著自己的父親也都把時間奉獻給公司，所以他將創造新的商業模式「新零售創業加盟」，把創業門檻降低，讓年輕人都能兼顧家庭與事業，亦可擁有彈性的時間陪伴家人，「不只身體有氧，還要進化到生活有氧、人生有氧。」每一次的挑戰跟突破，林志隆都如同老虎一般，看見目標後穩紮穩打地默默前進，沉潛觀察、佈局，直到時機成熟一舉躍出，拿下勝利。

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