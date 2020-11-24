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影／蘇內閣近期改組？梁文傑分析「這時間點」更有可能

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新聞節目中心／綜合報導

近日萊豬進口爭議、牛肉麵風波連發，讓行政院長蘇貞昌頻頻遭受挑戰，更傳出年底將內閣改組消息。對此，民進黨台北市議員梁文傑24日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，蘇應該會做到2022年縣市長選舉結束，並可能由卸任的縣市首長接棒；民進黨團幹事長鄭運鵬則強調，希望蘇貞昌能「做好做滿」「跟總統做到一樣的任期！」

▲▼民進黨台北市議員梁文傑,民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／翻攝雲端最前線）

近期內閣改組傳言不斷，包含前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦等人都被點名。梁文傑指出，前行政院長林全是學者，當時做得很辛苦，而若是陳建仁接任閣揆，又會回到學者模式。他進一步說，當一位行政院長必須要有實力，至少要當過縣市首長，在立法院中會有很多同事、朋友，大家挺你，才能夠做得穩，「但是現在來講，如果真的要改組的話，老實講沒有什麼人！」

梁文傑進一步說，在前高雄市長韓國瑜之後，現在所有縣市首長想要中途做一半、跳去做別的事情，政治代價都非常高，像是有人點名鄭文燦、年底改組等，「我覺得這都不太可能」。他直言，蘇貞昌大概會做到2022縣市長選舉結束，「如果真的要換的話，大概就是卸任的縣市首長來接」。

▲▼民進黨台北市議員梁文傑,民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／翻攝雲端最前線）

鄭運鵬則提到，擔任一位行政院長，有三個不分黨派的重要條件，首先是要有份量，而如今能夠被考慮到做行政院長的，都有一定份量；第二、三項則是使命感、企圖心。

鄭運鵬接著舉例，國民黨做得好的行政院長，像是末任的張善政本就有使命感，到後來也展現企圖心，講過想選總統；吳敦義則是做到馬英九要競選連任，找他搭擋副總統，將國民黨帶上來。在民進黨方面，則有陳水扁時代的游錫堃，但在扁連任時被換掉，「有企圖心是很重要的」。

他並強調，自己不是指蘇貞昌的企圖心在選總統，而是蘇貞昌也有個企圖心，就是這已是最後一戰，希望留個好名聲，卸任時不是像過往一樣，好像滿意度低就下來了，因此他要做得更好，「這就是他的企圖心，這個企圖心很合理啊！」

話鋒一轉，鄭運鵬提到，新冠疫情之後，當全世界都趴在地上，台灣經濟還正成長，如今因為一些小事情，像是美豬、美牛可能對台灣有些障礙，以及前後兩位發言人接連出錯，最後壓死在「統編」上面，但這不是貪汙舞弊，也不是政策大的方向完全錯誤。

鄭運鵬說，台美間的美豬、美牛議題大家可以理解，所以這一步跨出去「再痛苦我背！沒關係！」但這並非重大行政弊案，「你說現在要換閣揆，就是說的人『有心』，所以沒有一個人具名」「民進黨團幹事長我跟大家保證，我們希望他連行政院長都可以做好做滿，跟總統做到一樣的任期！」

《雲端最前線第934集FB》

《雲端最前線第934集Youtube》

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