市占全台前五手機品牌realme　正式宣告進軍智慧居家領域





▲ realme正式宣告進軍智慧居家領域。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

realme今（24）日舉辦《Leap to Next Gen─ realme智慧家居線上發表會》，宣告跨足智慧家居市場，推出realme智慧連網顯示器和realme聲波電動牙刷M1。貫徹「手機+AIoT」雙引擎策略，realme於2020年發表多款音頻及穿戴類裝置，積極布局AIoT產品線。

realme指出，根據市場調研機構Counterpoint 2020年第三季度全球智慧手機出貨量統計資料顯示， realme全球手機銷量於9個季度內突破5,000萬台，而在台灣市占率也達到前5名，realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，「敢越級不只是口號，而是存在realme DNA中的實踐精神，日積月累間奠定的品牌實力，未來我們將以『跨界挑戰者』的角色持續開拓新領域。」

而realme這次公布的智慧連網顯示器共有32吋、43吋兩種不同尺寸，外型輕薄採用8.7公釐極窄邊框設計，採用LED顯示螢幕，透過Chroma Boost炫彩影像處理技術，使亮度、顏色、對比、飽和度和清晰度有感提升，並支援HDR10和HLG技術，400尼特最大亮度使螢幕清晰可見，就算強光照射下也不用擔心反光問題。為支援強大的影像處理技術，realme顯示器搭載MediaTek四核心處理器，擁有1GB+8GB記憶體組合。

此外，realme智慧連網顯示器內建Android TV無需另外花費近兩千元購買外接Android TV 電視盒；售價分別為32吋為5,990元、43吋為9,990元，32吋在11月27日正式開賣，首賣日優惠現折1,000元，可至realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、myfone購物、friDay購物訂購。另凡至realme網路商店購買，還可獲得獨家加贈friDay影音25天優惠序號，而43吋則預計於12月進行販售。

▼ realme正式宣告進軍智慧居家領域。（圖／記者余弦妙攝）

realme這次除了智慧顯示器外，還有推出全新聲波電動牙刷M1，其以高頻震幅將牙齒上的髒污震動下來，而非憑藉蠻力磨損齒面，透過每分鐘震動高達34,000次的聲波馬達，能快速生成微小泡沫，清理牙齒縫隙，搭配刷頭10°穩定擺幅，為口腔進行全方位清潔，並提供多種清潔模式，包含輕柔、清潔、美白、拋光共4種模式。

realme也提到，該款聲波電動牙刷續航力也是主要亮點之一，充飽電即可用90天，換算下來1年只需要充電4次，還具備IPX7防水保護，可用清水直接沖洗，並提供1年產品保固，目前推出白、藍雙色，售價新台幣999元，於11月26日正式開賣，首賣日優惠現折111元，再加贈原廠刷頭（3入，市價299元），加上盒裝標配總共5支刷頭。

