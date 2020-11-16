澎湖查獲1萬1158箱私菸…市價突破5億元！　清點工作得花4天

▲海巡署於澎湖鎖港海域查獲私菸1萬1158箱。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／澎湖報導

海巡署第八海巡隊日前查獲一艘巴拿馬籍貨輪、與陸籍漁船在澎湖鎖港海域交易私菸，當即依法將涉案船員帶回，並查扣私菸1萬1158箱，市價突破新台幣5億元；由於數量太過龐大，預計清點詳細品牌、數目就要花上4天。

海巡署第八海巡隊上月30日晚間7時許，發現巴拿馬籍貨輪「MINGXIA」與陸籍漁船「浙台漁運號」在鎖港岸際接駁、交易私菸，立即派遣3艘艦艇前往查緝，當即扣得私菸1萬1158箱，市價逾5億。

檢方調查，2艘船舶上包括貨主、船長及船員共13人，均為陸籍人士；業者遭逮捕後第一時間還狡辯，稱該批菸品準備出口往韓國，但現場卻僅有越南出港艙單，業者無法提供韓國進口艙單，13人當場遭帶回偵辦。

檢方初步了解，該艘貨輪自福建省寧德市一處港口出發，10月2日抵達越南CAILAM港，並於隔天完成裝載菸品1萬1158箱後出港，隨後駛往福建省東山島外海等候接運私菸的大陸籍船舶，怎料2船準備會合時，卻因風急浪高、海象不佳，難以靠攏接觸，因此改在澎湖鎖港海域會合交貨，不料卻當場遭我海巡艦艇查獲。

涉案13人遭逮後先依法進行隔離檢疫，隨後澎檢迅速完成偵訊，並於10日提起公訴；此外，遭莫入的菸品近日也展開清點工作，檢警發現，其中不乏紅雙喜、紅塔山、好日子、中華、熊貓等多種品牌私菸，由於數量龐大，預計需4個工作天才能清點完成。

▼沒入的私菸中不乏高級品牌，由於數量龐大，清點工作預計需時4天。（圖／記者吳奕靖翻攝）