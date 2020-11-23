新北市議員黃永昌詐領助理費　3連霸狂撈2028萬…貪污罪起訴

▲新北市議員黃永昌涉嫌詐領助理費遭起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市國民黨籍市議員黃永昌涉嫌在3屆議員期間，與妻子、會計聯手，利用親友當人頭，詐領助理費2028多萬元，轉至經營的保全公司當作支付員工薪資費用，經調查黃永昌罪證確鑿，將他與妻子、會計，及提供帳戶男子等4人依貪污罪起訴，其餘8名人頭依公務員登載不實罪緩起訴處分。

新北地檢署表示，黃永昌在2006年3月1日起擔任台北縣及新北市議會多屆議員，每位議員得聘用公費助理6至8人，每月總額不得超過24萬元，並適用勞基法，相關費用均由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，亦非對議員個人的實質補貼。

黃永昌找來曾姓男子提供8名親友當作人頭，擔任公費助理職務，向議會申請支付助理薪資補助費用，每月3至6萬元，截至2020年7月，高達2028萬4579元。

薪資先匯入人頭帳戶後，由妻子張淑玲填寫取款單，交由會計陳宥彤持人頭帳戶存摺提領，全數金額都流向黃永昌經營的學成保全公司銀行帳戶，用於繳納個人票款及支付員工薪資。

新北地檢署查扣沒收黃永昌不法所得購置的不動產，查扣名下帳戶及保全公司帳戶，將黃永昌、妻子張淑玲、會計陳宥彤、曾男等4人依貪污罪起訴，其餘人頭帳戶8人依公務員登載不實罪緩起訴處分。

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