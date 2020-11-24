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寧夏夜市爆喋血！7惡煞「小北百貨堵人」　眾目睽睽斷人腳筋

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台北市一個月內發生2起重大刑案，治安亮起紅燈。（翻攝自北投分局臉書）

▲台北市一個月內發生2起重大刑案，治安亮起紅燈。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

台北市松山區在本月2日發生里長辦公室喋血案，警方快速將嫌犯逮捕，依殺人未遂罪嫌移送，但卻遲遲未發布新聞，由於日前才發生保護傘餐廳潑糞案、馬國女大生命案等社會矚目案件，引發市府對治安粉飾太平的聯想。此外，大同區也在夜市發生另一件黑幫砍人事件，突顯台北市的治安真的亮起紅燈。

台北市大安區的保護傘餐廳10月中遭潑糞，警方隔天逮捕4嫌、發布新聞。（「獨眼新聞」臉書粉專提供）

台北市大安區的保護傘餐廳10月中遭潑糞，警方隔天逮捕4嫌、發布新聞。（「獨眼新聞」臉書粉專提供）

台北市大同區本月20日發生黑幫砍人案，被害人身中3刀、皮開肉綻。（翻攝畫面）

本刊接獲爆料，指台北市大同區本月20日也發生一起重大刑案。當天凌晨3點，2名男子前往寧夏路的小北百貨購物，走出店門後，突然遭7名惡煞攔路，朝2人噴灑辣椒水。其中一名受害人拿出手機打算報警，卻被一名身材壯碩、穿白色短袖上衣的男子嚇阻。另一人則遭毆打倒地，還被歹徒持刀往他的腰部、腳部砍殺3刀，當場皮開肉綻、鮮血直流。受害人大聲呼救，一群惡煞才罷手離開。

據了解，這7名惡煞並非在松山區龍田里行凶的同一批人，但一樣都有幫派背景，至於為何要對被害人下此重手？對此，台北市大同分局指出，此案發生後，目前已與台北市刑大共同組成專案小組偵查該案，而行凶的歹徒也另外涉及其他案件，警方已經鎖定對象，全力追緝中。

大同分局表示，本案尚需時間調查釐清，詳細案情礙於偵查不公開規定，不便對外透露，待破案後才會統一說明。


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