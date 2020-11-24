快訊／CNN：美國總務署通知拜登團隊　「政權交接」可以正式開始

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總務署（General Services Administration，GSA）承認拜登為2020總統當選人，並通知拜登及其團隊川普政府已經準備好，政權交接程序可以正式開始，包括各相關機構的資料獲管道暢通，以及990萬美元的聯邦資金放行。

▲密西根州州長委員會認證拜登勝選後，美國總務署終於承認拜登勝選，並表示準備好政權交接。（圖／路透）

該消息首先由CNN披露，根據其獲得總務署署長墨菲（Emily Murphy）23日下午發出的一封信中，確認該機構已踏出正式承認現任總統川普敗選的第一步。

距離拜登被各家媒體報導勝選至今已逾2個禮拜，這封信標誌署長墨菲對拜登勝選的正式認證。此舉將使政權交接程序正式啟動，聯邦政府各相關機構將會與拜登團隊合作，提供上任後的內容銜接；此外，原先卡住的990萬美元（約新台幣2824.6億元）的聯邦資金，也將啟動核發給拜登團隊的程序。

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

川普則在推特上發布貼文，「總務署的墨菲為我們國家堅定不移地貢獻與忠誠，為此我想要感謝她。她一直被騷擾、威脅和虐待 ─ 我不想要看到這些事情發生在她、她的家人，以及總務署的員工身上。」

不過川普仍不願說出自己輸了，他表示政府放行總務署進行交接，是因顧慮到應依規矩行事，他才讓墨菲與總務署團隊，以及川普政府的幕僚「做該做的事」。「我們的（訴訟）案件『強力』進行中，我們會繼續打一場好仗，我相信我們會翻轉勝的！」

此前密西根州州長委員會投票確定，選舉結果不變，由拜登拿下該州16張選舉人票；喬治亞州則在上周五（20日）認證拜登為勝選人；賓夕法尼亞州（Pennsylvania）則接近確認結果的最後程序，最高法院已駁回川普陣營的上訴要求。