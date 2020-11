快訊／CNN：美國總務署通知拜登團隊　「政權交接」可以正式開始

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總務署(General Services Administration,GSA)承認拜登為2020總統當選人,並通知拜登及其團隊川普政府已經準備好,政權交接程序可以正式開始,包括各相關機構的資料獲管道暢通,以及990萬美元的聯邦資金放行。

▲密西根州州長委員會認證拜登勝選後,美國總務署終於承認拜登勝選,並表示準備好政權交接。(圖/路透)

該消息首先由CNN披露,根據其獲得總務署署長墨菲(Emily Murphy)23日下午發出的一封信中,確認該機構已踏出正式承認現任總統川普敗選的第一步。

距離拜登被各家媒體報導勝選至今已逾2個禮拜,這封信標誌署長墨菲對拜登勝選的正式認證。此舉將使政權交接程序正式啟動,聯邦政府各相關機構將會與拜登團隊合作,提供上任後的內容銜接;此外,原先卡住的990萬美元(約新台幣2824.6億元)的聯邦資金,也將啟動核發給拜登團隊的程序。

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...