誣指蔡政府開會吃6980元便當！高雄男因「這理由」判免罰

▲網路有人謠傳「部長級會議吃7千元便當」，遭到蘇貞昌駁斥為假消息。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

記者林昱萱／高雄報導

一名李姓男子日前在網路轉貼訊息指稱，「蔡政府的部長級會議吃了7千元的便當」，還聲稱便當是北市某知名餐廳的「三層便當」，被行政院長蘇貞昌駁斥為假消息。對此，李男也因此被移送裁罰，但法官審理後認為，李男未查證就貼文的行為確實不當，但因不構成恐慌，因此裁定免罰，可抗告。

李男於8月30日晚間8時許，在臉書貼文轉發指出，「齣齣，民脂民膏呀！民進黨真是吃香喝辣蛤？詐蔡政府部長級會議的中午吃便當！哇！山珍海味便當，剛才上網查詢一下...一份訂價8880，特價6980，一人花費1745，蔡政府花錢不手軟。」

此貼文一貼出沒多久，隨即就被證實為假消息，且蘇貞昌也立即澄清，因此警方調查後，認為李男此舉已經違反社會秩序維護法，將其移送裁罰。對此，李男辯稱，是在網路上看到訊息，所以就將訊息轉貼到臉書，是依據網傳來轉述事件，並認為這是民主自由社會的言論自由範圍，也強調自己是出於善意，想要促使檢調單位去調查。

對此，法官審理後認為，李男貼文的用意是要請政府出面解釋，且蘇貞昌的澄清也是在李男貼文過後，因此無法認定李男是否是在知道為假訊息之下，才轉發該則貼文。此外，法官也認為，李男的舉動並未造成群眾恐慌，頂多產生壓抑、荒謬等情緒，因此與社會秩序維護法的構成要件不符，因此裁定他免罰。