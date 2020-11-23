為搶「小魔女DoReMi」最後一日滿額禮　粉絲擠爆新光三越上演排隊戰

▲官方在臉書公告消息，指出最後的145個號碼牌已發放完畢。（圖／翻攝臉書「東映動畫活動專區」）

記者游宗樺／台北報導

有粉絲為搶「小魔女DoReMi」的限量滿額禮，趕在23日最後一天前到新光三越南西店排隊，從22日就有粉絲現身排隊，但因排隊動線不良，一群人擠成一團爆發排隊糾紛，在警方到場了解狀況後，由工作人員擺放紅龍柱維持秩序，同時改發放號碼牌讓145名最後入場的民眾能依序入場。

由於購買「小魔女DoReMi」商品滿599元可以領取滿額禮，每日的滿額禮品項及數量皆不同，不少粉絲衝著這點前來排隊，但由於最後一天限額145名，不少粉絲為了最後限量的滿額禮搶排隊，加上動線安排不良，不時有排隊糾紛傳出，還有警方到場維持秩序。

也有不少粉絲在東映動畫活動專區臉書上留言抱怨，「傻眼，一堆售完不補，請問還剩什麼可以買

」、「真的超爛，一大早去排號碼牌，結果根本好東西都沒了，排心酸的」、「太不會賺錢了吧！展期一個月還沒半個月熱門商品賣光光不補貨，不是應該海撈一波嗎？」、「什麼都沒了！真的變最不幸的美少女了」

▲官方在臉書呼籲大家切勿衝動排隊。（圖／翻攝臉書「東映動畫活動專區」）

由於現場粉絲眾多影響附近動線，轄區警方獲報到場維持秩序，抵達時並未有排隊衝突，但排隊人流確實擋到人行道動線，因此要求工作人員擺放紅龍柱維持秩序，改善排隊動線，同時，東映動畫活動專區也在臉書發文，指出11月23日的145名限量號碼牌已經發放完畢，將依中籤順序及梯次入場。謝謝大家。