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2089名外送員賺進百萬！熊貓曝在台8年數據：「甜不辣」成小吃王

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▲熊貓Foodpanda記者會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲熊貓Foodpanda記者會。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

foodpanda於今（19日）召開年度記者會，宣告將創建一站式「快商務」，更公開2020年亮眼業績，訂單量與2017年相比業績暴風成長超過300倍，疫情間平台用戶較同期成長160%，更有2千多名外送員靠著外送賺進人生第一桶金。

熊貓在台八年，合作商家數近7萬，根據統計2020年foodpanda平台用戶較去年同期成長160%foodpanda也觀察到重度使用者有年輕化的趨勢，從去年的25至34歲，改變成18至24歲並且多集中於台北，高雄則是使用者黏著度成長最快的城市。

▲熊貓Foodpanda記者會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲foodpanda台灣董事總經理方俊強。（圖／記者陳涵茵攝）

記者會上，也公開了許多「神秘數字」，像是2020年度foodpanda 的外送總里程數可從地球來回火星5趟；共有超過 2089名外送夥伴透過提供外送服務賺得一桶金100萬元。

▲熊貓Foodpanda記者會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲ foodpanda公開神秘數字。（圖／記者陳涵茵攝）

其中，台灣小吃「甜不辣」榮登foodpanda點購第一單品王；連鎖餐廳中，麥當勞則稱霸六都的訂單王，手搖飲分為兩派，台北、台中、高雄偏好50嵐，新北、桃園跟台南最挺清心福全，以品項來看前三名則是珍珠奶茶、烏龍綠茶以及多多綠茶。

進一步分析消費者的使用趨勢，發現台北最多人訂購生鮮雜貨，新竹點心與甜品的點餐率為全台之冠，花蓮則是使用外送服務人口比例最高。

▲熊貓Foodpanda記者會。（圖／記者陳涵茵攝）

▲熊貓Foodpanda優化。（圖／記者陳涵茵攝）

針對2021年， foodpanda鎖定「快商務」即時外送服務為發展主力，將在2021年1月正式推出全新的pandago服務，從美食、生鮮雜貨、零食飲料、3C、衣著、日用品的即時外送到提供店家急速物流的快送服務（pandago）滿足用戶需求。

除了熊貓，Uber Eats也推出優惠吸引客人，直到11月30日止，新用戶只要消費滿49元即享有30天天天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元活動。此外，也宣告將進行APP介面優化改版，新增3大全新服務，包括「個人化」，因觀察到有40%消費者會針對喜愛餐點、東西重複訂購，因此於首頁部分增加「再次訂購」、「常用地點」按鈕，讓消費者可以直接下單。外送平台競爭激烈，未來消費者也能有更多選擇。

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