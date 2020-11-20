連訂9間火鍋飲料「5萬爽棄單」！店家怒找上門　他秒回：帳號被盜

記者趙蔡州／綜合報導

台中市豐原17日傳出有9間店遭人惡意棄單，訂餐者透過外送平台點了總金額5萬多元的餐點，但是當外送員將餐送達指定的地址時，對方就會直接棄單。店家事後找訂餐人詢問，對方僅冷回「帳號被盜了」，雖然外送平台承諾會賠錢，棄單的行為仍讓業者、外送員相當困擾。

有外送員17日晚間10時許在豐原收到訂單，不料領到餐點好不容易送到指定的地址時，才發現現場已經有數名外送員正在等待，原來該名訂餐者沒有收貨卻一直下單叫餐，遭棄單的外送員紛紛在群組互相提醒，還有人特別到店家提醒先不要煮，避免浪費人力又浪費食材。

▲狂訂9間火鍋、飲料「5萬爽棄單」，訂餐者辯：「帳號被盜。」（圖／東森新聞）

當地一間受害的關東煮店就出面指控，他們好不容易把總共約7000元的餐點煮好，沒想到卻是碰上這種無緣無故棄單的人。關東煮張姓老闆娘表示，當天有外送員到店裡來提醒，指稱這一份7000元訂單是騙人的，但食材都煮下去來不及了，送到指定地點後也確實遭到點餐者棄單。

張姓老闆娘無奈說「如果是較大的連鎖公司，他們超過一個限額時，還可以再次確認，但像我們這種一般的小店，就沒有任何資訊，可以讓我們二次確認點餐是否正確」。當事李姓外送員也說，「我原本以為我是個案，但在我等待的過程中，又有其他的夥伴，一樣到達現場，這時候就發現不對勁。」

▲外送員原本以為自己是個案，不料竟然有9間店受害。（圖／東森新聞）

據悉，當天共有9家業者受害，包含火鍋、關東煮及手搖杯等，總金額高達5萬多，由於訂餐人使用現金付款，事後又以「我沒有訂餐」、「帳號被盜了」等理由拒絕領餐付款，讓外送員與業者相當頭疼。外送平台最後承諾會賠償店家損失的錢，只是訂餐人究竟是被盜還是惡作劇，他們還要調查釐清。

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