27歲孕婦遭丈夫捅殺焚屍！忠犬跳進火中救主人　一起葬身火海

▲死者。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名嚴姓富二代沉迷賭博欠下大量賭債，向已經懷孕的妻子索要聘金遭拒後，竟持水果刀3刀刺死女孩，甚至一把火企圖燒毀屍體，致死者死無全屍。日前，案件細節曝光，跟毫無人性的老公相比，死者生前養的愛犬在著火的時候，奮不顧身企圖護主，不幸和主人一起葬身火海。

據《紫牛新聞》報導，11月19日下午2點，上海市第一中級人民法院開庭審理這起殺妻焚屍案。劉女的父母怒斥，嚴男殺死自己的女兒，還縱火焚燒屍體，當時女兒已懷孕，一屍兩命，手段極其殘忍。他們強烈要求法院判處嚴男死刑，並立即執行。

今年50歲的父親劉軍表示，他家住上海浦東新區泥城鎮，有一棟帶閣樓的2層透天，獨生女兒劉女是上海市一所重點國小的老師，「我女兒乖巧可愛，我們從來都捨不得打她一下，卻不想遭此厄運。」他稱，女兒今年27歲，今年1月1日跟嚴男舉辦婚禮。

據上海市人民檢察院第一分院起訴書對該案的陳述，2020年3月29日8時許，嚴男駕車至上海市浦東新區彭平路其岳父住處，向2樓臥室內的妻子劉女索要錢款用於歸還賭債，遭拒後至廚房拿水果刀，用威脅等方式再次索要，被拒後持刀戳刺劉女頸部致其死亡。為毀屍滅跡，他在臥室內用火機點燃書本等物，引燃屋內物品後逃離現場，致該房2樓室內物品及樓房結構嚴重毀損。在該起訴書中，檢察院認為，嚴男有自首情節，但經警方鑑定，精神鑑定結果完全正常。

11月19日下午1點30分，法庭宣佈開庭。下午4點15分，法官宣佈休庭，庭審持續近3小時。在庭審中，嚴男除了否認預謀殺人外，其它指控一概承認。雖然嚴男在法庭上有悔意，但並未在場向妻子的親友道歉，在最後陳詞時只求法院判他死刑。

▲兇手。（圖／翻攝自紫牛新聞）

死者方律師稱，兇手是蓄謀作案，且沒有如實供述全部犯罪事實，「在此案中，一屍兩命，嚴男的行徑可謂喪心病狂，有悖人倫，天理難容，應當予以嚴懲。」

律師進一步描述，從事後的偵查來看，嚴男在作案前借了一輛黑色小車，作案後換成自己的白色BMW，作案前兩次前往案發現場，提前踩點、窺探，還打電話確認岳父母不在家、劉女獨自在家，做好了犯罪的準備。

律師表示，作案後，嚴男燒屋焚屍，沒有第一時間離開現場，而是在案發現場觀察火勢，確保能毀屍滅跡後才離開。在離開後，嚴男並沒有立刻自首，為隱藏行蹤，再次換車，偽裝自己，並沒有真心悔罪。

據《屍檢報告》顯示，嚴男一刀戳刺劉女，深達椎骨；死者鎖骨正中線處見一破口，深達胸腔。代理律師稱，死者被刺2刀後，曾想要呼救，掙扎著朝陽台爬去，但嚴男助跑追上，從床上跳到地上，對著妻子的脖子捅刺了致死的第三刀。最後，這把刀還插在劉女的脖子上。

據《屍檢報告》顯示，劉女的「子宮增大，宮腔內見胎盤樣組織成分」，也就是說，被害前已懷有身孕。庭審出具證據時，嚴男聽到這一情況時並沒有流露出異常反應。

據劉女的母親透露，3月19日，女兒通過驗孕棒測出自己已經懷孕，她還沒來得及帶著女兒去醫院檢查。誰知，次日女兒就慘死。據悉，原本，嚴男和妻子居住在婚房裡。疫情期間，劉女為了方便上課，就回到娘家居住。

▲為救主人，和主人一起葬身火海的糖糖。（圖／翻攝自紫牛新聞）

父親回憶，事發後他聞訊趕回家時，得知女兒還在2樓，拿被子淋上水，數次想衝進火場去救女兒，無奈火勢實在太大了，最後被警員拉了回來。他還說了一個細節，事發當時，家裡燒起的火勢很大，鄰居趕來救火，進入1樓就看到籠子裡關著的2隻狗狗。

讓劉軍感慨的是，女兒並沒白疼這2隻狗狗，他自己想衝入火海救人而不得，但一旁女兒的愛犬卻衝入火海救主，牠似乎聞到了女兒的氣息，知道她就在樓上，「當時有鄰居擔心火勢蔓延到樓下，順手打開了狗籠，1隻跑了，還有1隻叫『糖糖』的狗狗，與女兒感情非常好，牠從樓下『唰』地一下，就順著樓梯跑到2樓，跳進了女兒的房間，剛進去的時候還能聽到『汪、汪』叫了兩聲，但一會就沒聲音了，之後火被撲滅，只能看到『糖糖』被燒焦的屍體。」父親說到這裡，又流下了眼淚。

此前據媒體報導，嚴男是被養父母養大，養父母經商有道，家道富裕。嚴家第一個孩子11歲時因患白血病去世，後未再生育，便從安徽領養了當時僅1個月大的嚴男。事發後，兇手的養父母一家再也沒有與劉家聯繫過，也沒有參加兒媳的葬禮。

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