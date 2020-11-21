上海爆本土疫情！2夫妻「自行就醫」確診　當局連夜排查8120人

▲上海通報2例本土確診病例。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海出現2例本土新冠肺炎確診病例，當局今（21）早召開疫情防控新聞發布會通報情況。會上指出，2名確診患者為夫妻關係，先後於19日和20日自行至醫院發熱門診就診，經過連夜排查，目前8120名篩查對象已全部完成核酸採樣，截至今早8時30分，7921件樣本送檢，4468件完成核酸檢測，結果為陰性，其餘樣本尚在檢測中。

▲疫情發佈會現場 。（圖／澎湃新聞）

在今早的疫情發佈會上，通報了新增2例本地確診病例情況。病例1為30歲吳姓男子，1月19日晚自行至浦東新區周浦醫院發熱門診就診，入院體溫39度，肺CT顯示肺部有炎症表現，即被隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

該病例為浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員，在滬居住地為浦東新區周浦鎮明天華城小區。流行病學調查顯示，除工作場所外，該病例14天內到訪過周浦醫院、千里香餛飩聽悅路拱海路口店、航頭鎮王樓村、祝橋鎮新東村競新小區等場所。目前上述場所已進行封閉管理、終末消毒。

病例2為34歲李姓女子，與吳男為夫妻關係長期同住，20日出現發熱、咽痛，自行至上海市浦東醫院發熱門診就診，肺CT顯示肺部有炎症表現，即被隔離留觀，現在上海市公共衛生臨床中心隔離治療。

該病例在上海市浦東醫院從事護理工作。流行病學調查顯示，除工作場所外，該病例14天內到訪過航頭鎮王樓村、祝橋鎮新東村競新小區等場所。目前上述場所已進行封閉管理、消毒，工作場所浦東醫院已實行閉環管理。

會上指出，經連夜排查，截至今早8時，已追踪到上述2例確診病例密切接觸者86人（其中家屬6人），已全部落實隔離觀察措施，完成首次核酸採樣，核酸檢測結果均為陰性。已排查到篩查對象8120人，全部完成核酸採樣，截至今早8時30分，7921件樣本送檢，4468件完成核酸檢測，結果為陰性，其餘樣本尚在檢測中。

另外，確診病例女兒就讀的學校已落實好隔離、檢測、消殺等相關措施，全部改為線上教學。目前已對相關場所的食品、物品、環境等進行採樣，共採集336件樣本，完成核酸檢測，其中332件陰性，4件陽性。

陽性樣本均來自病例家中。當局指出，下一步將繼續做好相關人員流行病學調查和核酸檢測工作，做到應查盡查、應檢盡檢。