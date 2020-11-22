「孔子學院」變詐騙工具！5千人花錢考廢物證書「幻想月入20萬」

▲涉案的40多名嫌疑人已被逮捕。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省鄭州市一間教育機構長期冒用「孔子學院」名義，販售9800元人民幣（約4.2萬元新台幣）的高價培訓課程，欺騙學員只要通過培訓，並考取證書之後，就能輕鬆擁有月薪5萬元（約21萬元新台幣）的工作。鄭州警方近日破獲該間教育機構，發現至少有5000人還正在受騙，涉案金額高達數千萬元，還查獲了證書1萬多本。

警方表示，他們上周接獲一名男子報案，該男在一間教育機構花費了5800元，學習了4個月，考試4次得到一份「國際漢語教師資格證書」，但後來拿著該份證書去面試工作，卻被告知證書是假的，才意識到可能受騙，決定報警。

除了前面提到的男子以外，另外還有幾人也在近期報案，遭遇都差不多，警方認定有高度關聯性，於是出動5個派出所的警力聯手進行收網行動，逮捕了嫌疑人40多名。

▼該機構聲稱「國際註冊」的證書，其實沒有任何價值。（圖／翻攝央視）



經過調查，這間名為漢語國際（北京）教育諮詢有限公司鄭州分公司成立於2009年，先後招聘40多名員工加入公司，進行國際註冊專業能力「話術」培訓，並制定每人每月招生3名學員的工作任務，採取在各大網站彈出廣告的方式，獲取有意報名培訓的人員姓名和電話。之後，再通過電話溝通、微信聊天、「增恐截殺」的手段反復強調該證書含金量，蓄意虛假宣傳，進行全國招生。

在騙取全國各地的學員繳納5800、6800、9800元不等的初、中、高級培訓費用後，公司會發給每位學員一個帳號和密碼，在每月固定的時間內，登錄公司網站進行學習和考試，學員學習完全部課程考試結束後，由公司通過快遞將學歷證書郵寄給學員。

該間機構頒發的國際註冊漢語教師專業能力證書並不是業務員「話術」中宣稱的由「孔子學院」（國家漢辦）聯合頒發的正規證書，學員花費近萬元學習得到的證書，沒有任何含金量和使用價值，僅僅只是該公司內部培訓學習的結業證書而已。